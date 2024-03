La Contraloría de la República alerta que 50% de los colegios en la región Junín recibieron a los estudiantes con infraestructuras educativas deficientes, además que estos no cuentan con los servicios básicos de internet, telefonía, mobiliario, planes de gestión de riesgos y material para la enseñanza de escolares.

MIRA ESTO: Exadministradora de terminal Huancayo denuncia a alcalde huanca por usurpación agravada

El operativo nacional “Buen Inicio del Año Escolar 2024″ a cargo de la Contraloría se llevó a cabo a nivel nacional con el fin de verificar las condiciones adecuadas de las instituciones educativas ante el regreso a clases. En la región Junín fueron 15 instituciones estatales de primaria y secundaria de siete provincias de la región que fueron visitadas, lo que encontró la contraloría revela una problemática latente en Junín.

Deficiencias en infraestructura

De los 15 colegios, se observó que más del 50% presentan deficiencias en la infraestructura, dos de ellos requieren mantenimiento del cerco perimétrico, cinco no cuentan con los mismos y dos necesitan la sustitución completa. Respecto a los techos en 11 instituciones al menos uno requiere sustitución. Mientras que otros cinco necesitan mantenimiento o sustitución de paredes.

Las lozas deportivas de estos centros educativos también presentan deficiencias, siete colegios requieren sustitución de al menos uno de estos espacios, otros necesitan el cambio de losa y dos de ellos no cuentan con un campo deportivo. Sobre la malla Rachell para la protección solar, 12 colegios no cuentan con la malla en los espacios abiertos, una solo tiene protección total o parcial y otra más solo cuenta con protección en una de estas áreas.

TE PUEDE INTERESAR: Congresistas visitarán zona de conflicto limítrofe entre Junín y Cuzco

Deficiencias en servicios

El acceso de información y calidad de labores académicas de ven afectados por las carencias de estos, 13 instituciones no cuentan con el servicio de telefonías y 8 no tienen internet. Por otro lado, estos centros necesitan el mantenimiento o sustitución de sus servicios higiénicos, los auditores encontraron inodoros inoperativos, puertas, caños rotos y ninguna cuenta con baños para personas con algún tipo de discapacidad.

Falta de Documentos de Gestión

La ausencia de estos documentos puede afectar el desarrollo integral de los estudiantes, cinco instituciones no cuentan con documentos de gestión escolar actualizados, aprobados o sin vigencia, otros cinco no cuentan con el Plan Anual de Trabajo, cinco más no tienen el Proyecto Curricular Institucional, a cuatro le falta el Reglamento Interno, cuatro más no cuenta con el documento apropiado a su contexto y cinco no conformaron el Comité de Gestión de Condiciones Operativas para el 2024.

Otras deficiencias encontradas son la ausencia de la conformación de la Comisión para Gestión del Riesgo de Desastres y de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, además de la falta de un profesional en psicología para orientación educativa, falta de material de enseñanza, carencia de rutas de desplazamiento desde el ingreso a las II.E. hasta las aulas, falta de personal docente y desactualización de la plataforma SISEVE.

Para la ejecución del operativo en la región Junín se desplegaron 18 auditores, desde el 19 de febrero al 1 de marzo de este año, revelando problemas y carencias, así como oportunidades de mejora que deberán ser implementadas. Los resultados del operativo fueron comunicados oportunamente a la Dirección Regional de Educación Junín con la finalidad de que conozcan las problemáticas y ejecuten medidas correctivas para garantizar el mejor servicio