El sur del valle del Mantaro permanece en escombros, viviendas de material rústico y de ladrillos, terminaron colapsando. Ahora familias, piden mayor apoyo con carpas, ropa abrigadora y baños portátiles.

Por su parte autoridades como el jefe de la Policía Nacional del Perú y titulares de los ministerio de Vivienda y Trabajo arribaron a la zona del desastre donde anunciaron bonos y casas prefabricadas para los damnificados.

El desastre persiste

Según los primeros mapeos que realizaron las municipalidades provinciales del sur, la mayor cantidad de casas afectadas se encuentra en los distritos chupaquinos de San Juan de Iscos, con sus anexos Jurpac, Tinyari Grande y Tonyari Chico; distrito de Chongos Bajo, en el anexo de Pumpunya y los barrios Progreso, Iquitos, Palias, Mantaro Sur, Huaynacapac; también en Ahuac y sus barrios Antauyo y Andamarca.

Por la parte de Huancayo, están los distritos de Huacrapuquio; Viques en los barrios Los Ángeles y Huaucos; Huayucachi en los barrios Colpa y Miraflores; finalmente en Chupuro es otro de los más afectados con los anexos Carhuapaccha y Socos, además de los barrios Estrella Alta, Carmen Pampa y Barrio Centro.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) detalló que el balance oficial registra hasta el momento: 5 personas fallecidas (sin contar con Tinyari); 32 personas heridas, de las cuales seis permanecen hospitalizadas, 398 damnificados, 180 afectados, 52 viviendas destruidas, 43 viviendas inhabitables, 74 viviendas afectadas.

Por su parte la presidenta de la comunidad de Pumpunya, zona del epicentro, detalló que en ese anexo son más de 200 las familias, las damnificadas y solo entregaron 17 carpas distribuidas en los 8 barrios existentes.

“Gracias a toda la población por la ayuda. Lo que necesitamos ahora, son carpas para las familias que están durmiendo en el campo. Por lo menos necesitamos 10 carpas para cada barrio, pero solo nos entregaron 17 para todos y no podemos abastecernos”, refirió Karina Lozano Páucar.

Una situación similar se vive en Carhuapaccha, decenas de adultos mayores pernoctan en el parque y solo entregaron algunas carpas para todos los damnificados.

“Este pueblo de Carhuapaccha ha sido olvidado por todas las autoridades. Necesitamos carpas y nos dieron 5 carpas para para toda la población. Amanecemos en los parques y campo pero las frazadas se humedecen por las heladas. Son más de 110 casas destruidas en nuestro anexo”, mencionó Rafael Nestares, vocal de la comunidad.

En el barrio Miraflores de Huayucachi, una casa de material noble de 4 pisos fue derrumbada luego de ser dañada por el sismo. Decenas de pobladores, de este lugar, también tienen que pernoctar en carpas improvisadas y piden más ayuda.

“Somos 11 personas y mi mamá de 93 años que estamos durmiendo en esta carpa. Necesitamos apoyo porque se cayó mi casa y perdimos toda mi cosecha que estaba en mi casa. Nosotros estamos frente a la plaza del barrio Miraflores, ya vamos dos noches”, contó Alberta Aylas.

Despedida a los que se fueron

Las cuatro víctimas mortales de Pumpunya: Jeff Lenning Orihuela Urbina (18), Marino Barreto Munive (74), Adela Néstares Muñeco (74) e Hilda Gloria Bautista de Munive (68), son velados en la losa del anexo. Hilda fue enterrada la tarde de ayer en el cementerio de la localidad, en medio de una nostálgica despedida de sus familiares y compueblanos.

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