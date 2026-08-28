La diputada por Junín e integrante de la Comisión de Educación, Georgina Duarte, anunció acciones para enfrentar la violencia escolar en la región, tras los últimos hechos registrados en instituciones educativas.

A nivel local, informó que se reunió con el gobernador regional y que coordinará con universidades y facultades de Psicología para buscar apoyo inmediato a los estudiantes. “Voy a ir a conversar con las universidades acá, voy a conversar con los decanos y las facultades de Psicología para que encontremos una fórmula de apoyar de inmediato”, señaló.

Duarte también planteó fortalecer los programas de atención a la niñez, como el programa regional “Yachay” y garantizar su continuidad frente al próximo cambio de gestión regional.

“Le he sugerido al gobernador que deje para su sucesor acciones que no impidan que un cambio de gobierno corte este tipo de programas que son tan importantes para la niñez y para la educación”, sostuvo. Añadió que las acciones deben extenderse a las distintas instituciones educativas donde se presenten casos de violencia y no limitarse a los colegios donde los hechos ya fueron denunciados.

La parlamentaria anunció que solicitará al Ministerio de Educación la conformación de una comisión que acompañe la atención de esta problemática.

“Estamos pidiendo que se conforme una comisión que apoye al Gobierno Regional y a la Dirección Regional de Educación de Junín para ver la forma de mitigar esto (la violencia escolar), que no es un problema de ahora”, manifestó. Asimismo, adelantó que llevará el pedido directamente al ministro de Educación, José Chang, para que la violencia escolar sea abordada como un problema de alcance nacional.

Duarte consideró que la respuesta debe involucrar a las familias y reforzar la prevención, además de la intervención de las autoridades. “Necesitamos actuar no solamente con los colegios, necesitamos que los padres entiendan que la responsabilidad de ellos es también cuidar y ayudar a sus hijos”, afirmó. La diputada lamentó que haya tenido que ocurrir la muerte de un escolar para generar una reacción frente al problema. “Me van a tener una defensora de la educación y de la niñez en todo momento y me voy a ocupar personalmente”, aseguró.