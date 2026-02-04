Las intensas lluvias que afectan a la región Junín, ya evidencian consecuencias en la salud de la población, la Dirección Regional de Salud de Junín, informó que este año las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) se incrementaron en un 17.7% en menores de 5 años. Mientras que la hospitalización de pacientes por estas enfermedades creció hasta en un 100%.

La neumonía también ya cobró la vida de 7 personas, 6 adultos mayores y una persona de 5 a 59 años. Las víctimas son de San Jerónimo, Santa Rosa de Ocopa y el distrito de El Tambo, pero también hay en Chanchamayo y Coviriali. La primera es una de las provincias que fue muy afectada por las inundaciones y huaicos a consecuencias de las intensas lluvias.

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, manifestó que los adultos mayores requieren con urgencia completar sus vacunas contra la influenza y el neumococo para prevenir las Iras y neumonías que puede ser bacteriana o viral.

Las Iras y neumonías ocurren por los cambios bruscos de temperaturas y por las bajas defensas de personas vulnerables.

Los más afectados son ancianos y niños que venden como ambulantes en las calles y que se mojan, cuando ocurren lluvias intensas.

Esta situación los hace muy vulnerables a padecer infecciones respiratorias agudas y que estas se compliquen hasta con una neumonía, que ya cobró 7 vidas en Junín.

Las inundaciones de las viviendas a causa de las lluvias, generan un proceso de enfermedades diarreicas agudas, cuando las personas terminan en contacto con las aguas servidas que inundan sus domicilios.

Pero no es la única causa, la falta de agua potable es perjudicial. El presidente del Frente de Defensa de los 14 barrios de Chilca Alta, Efraín Huamán manifestó que nunca han tenido agua potable y solo se abastecen de puquiales o manantiales en época de lluvia. Hasta tienen que comprar agua en época de estiaje.

Es por ello que los niños constantemente acuden al centro de salud por enfermedades gastrointestinales y lo mismo les pasa a los adultos y ancianos.

Durante muchos años, trabajaron para avanzar el proyecto de agua y desagüe y tuvieron múltiples dificultades puesto que la zona de Chilca Alta, estaba declarada inhabitable y por lo tanto, no tenían acceso a obras públicas pese a ser más de 20 mil habitantes que no cuentan con servicios básicos.

En la Red de Salud de Jauja, Flor Lázaro Cerrón, manifestó que ante las intensas lluvias puede haber incremento de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas e incluso los casos de mordeduras de arañas.

En Xauxa, luego de la inundación de viviendas a causa del desborde de un canal, atendieron a 8 personas. Indicó que en lo que va del año, atendió 254 casos de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. En Jauja se atendió a un adulto mayor y en la Oroya a 6 pacientes mayores de 60 años.

Ante esta situación invocó a asumir medidas preventivas como el lavado de manos con agua y jabón, completar las vacunas y no exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Por úlitmo, durante el año 2025, la Red de Salud Jauja registró 25 casos de mordeduras de araña casera. La médico veterinaria Yessy Ventura Cuyubamba explicó que la araña casera (Loxosceles laeta) es un arácnido tímido, de comportamiento solitario y de actividad nocturna, que no ataca de manera espontánea y solo muerde cuando se siente amenazada o al ser aplastada.