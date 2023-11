De enero a setiembre del presente año, de acuerdo al Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 5 743 casos de violencia física, psicológica, sexual y económica en Junín. De ese total, el 38,4 % ha sido violencia contra los menores de 0 a 17 años, es decir, 2 206 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de maltrato.

Consecuencias

El coordinador de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz de la Red de Salud Jauja, Jesús Cordero Ramos, precisó que, cuando menos edad tenga la víctima, cualquier tipo de violencia va a tener peores consecuencias. “El cerebro no está desarrollado cuando son niños, y se estaría causando un daño emocional que a largo plazo hará que el menor sea inseguro, no pueda relacionarse, no desarrollará su apego a las personas, tendrá temor y tratará de llamar la atención, y tendrá dificultad de tener su independencia”, señaló.

El también psicólogo, remarcó que, cuando la violencia se comente cuando un menor tiene unos 8 u 9 años, pero ha sido protegido antes también tendrá repercusiones. Claro, eso sí, sostuvo que cada persona tiene sus propias características y desarrolla en el marco de violencia y actúa de diferente manera. “Cuando se realiza una valoración psicológica en el campo clínico, y encontramos señales de abuso y maltrato, terminan con trastornos de personalidad, situaciones ansiosas, estrés postraumático, y temas depresivos que van a necesitar más atención. Se generan traumas de por vida”, refirió.

En tanto, el Programa Aurora, informó que de 3 294, según edad es la siguiente: de 0 a 5 años se registró 377 denuncias, de 06 a 11 años (676), y de 12 a 17 años (1153).

Desde el MIMP, han lanzado la estrategia de Familias Igualitarias y Libres de Violencia, que permite trabajar la prevención de la violencia, a través de pautas de crianza. Asimismo, el programa “También es mi problema” para que toda la sociedad en su conjunto nos ayude a identificar, atender y denunciar la violencia en todas sus formas.

Cárcel

En el caso que el padre, madre, o tutor maltrate al menor que cuida, será procesado por un delito penal si el maltrato causa lesiones leves, graves o la muerte del menor. Si el menor fallece a causa del maltrato, la pena llega hasta los 20 años de prisión; el abuso sexual en agravio de menores se sanciona con cadena perpetua; y el maltrato por negligencia es de 1 a 4 años de prisión.

