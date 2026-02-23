Un total de 450 kilogramos de explosivos y materiales relacionados fueron destruidos en la Comunidad Campesina Pomamanta, ubicada en el distrito de Comas, provincia de Concepción, región Junín, tras encontrarse vencidos y almacenados por una empresa autorizada.

Durante el procedimiento se eliminó 400 kilos de dinamita, 2,000 metros de mecha de seguridad y 1,600 unidades de fulminantes. La destrucción fue ejecutada por la propia empresa, conforme a una resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), que supervisó la diligencia a través de su Jefatura Zonal Junín.

De acuerdo con la normativa, el acto de destrucción debe realizarse dentro de los tres meses posteriores a la autorización y comunicarse con al menos cinco días hábiles de anticipación, indicando el lugar y el cronograma del procedimiento.

La intervención forma parte de los mecanismos de control para evitar riesgos asociados al almacenamiento de explosivos fuera de su vigencia.