Según información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 243 mil personas conforman la población ocupada en la ciudad de Huancayo, un escenario laboral que, pese a mostrar dinamismo, aún continúa evidenciando múltiples incumplimientos por parte de empleadores, especialmente en sectores con alta informalidad.

En el marco del Día del Trabajador, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que las principales infracciones detectadas en la región están relacionadas al incumplimiento de derechos básicos.

“Permanentemente puede advertirse la falta de pago de remuneraciones, el incumplimiento al mínimo vital, pago de CTS, gratificaciones y vacaciones”, señaló el subintendente de Fiscalización Laboral de Sunafil Junín, Alex de la Cruz.

El funcionario agregó que a estas faltas se suman despidos que son materia de verificación constante, así como problemas en seguridad y salud en el trabajo.

“También verificamos la ocurrencia e investigación de accidentes laborales, como por ejemplo últimamente hemos enviado a un inspector a ver el caso del accidente que sufrió un trabajador en un complejo mineral metalúrgico de La Oroya, del cual está en investigación”, precisó.

Las denuncias laborales se registran durante todo el año, aunque existe un pico entre los meses de enero a marzo. “Es la etapa donde más ocurren despidos, tanto en el sector público como privado, por el cierre de proyectos y la aprobación de nuevos presupuestos. Es el inicio de un nuevo año”, explicó.

En tanto, durante mayo y noviembre se intensifican las inspecciones relacionadas al depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), mientras que en julio y diciembre se supervisa el cumplimiento del pago de gratificaciones.

Sobre las zonas con mayor incidencia, el representante de SUNAFIL indicó que la mayor carga de casos se concentra en Huancayo. “De manera mensual generamos más de 200 órdenes de inspección tanto para Huancayo como para las zonas de Satipo, San Chanchamayo, Tarma, Junín y La Oroya. Sin embargo, en Huancayo la población económicamente activa es mayor que en las demás provincias, por eso se registra más incidencia en este sector”, sostuvo el representante.

En cuanto a los sectores más críticos, De la Cruz detalló que los incumplimientos se presentan principalmente en servicios, microempresas y actividades agrarias. “Las incidencias que hemos podido detectar son en el campo de servicios, en los pequeños negocios, las microempresas y también en la minería, así como el sector agrario donde también se han observado esos problemas de incumplimiento de normas laborales. A eso le suma las empresas de servicio, de vigilancia y de limpieza”, indicó.

Asimismo, advirtió que muchas empresas operan en la región sin tener domicilio local. “Muchas tienen su sede en Lima y vienen a trabajar de manera descentralizada, lo que dificulta la fiscalización y obliga a coordinar con la sede principal para continuar las investigaciones”, explicó.

Respecto a las denuncias, el funcionario enfatizó que no es necesario esperar una falta grave para realizar la denuncia ante Sunafil. “Suficiente que se incumpla cualquier derecho del trabajador para denunciar. El proceso es gratuito y puede hacerse de manera presencial o virtual”, precisó.

Añadió que el proceso de inspección puede durar hasta 30 días, dependiendo de la complejidad del caso. “Una vez concluida la investigación, se obliga a la empresa a cumplir y, de no hacerlo, se aplican sanciones según la normativa vigente”, afirmó De la Cruz.

Por su parte, el director departamental del INEI, Jhon Zumaeta Delgado, informó que “la población ocupada en Huancayo alcanzó las 243 mil personas en el 2025, siendo el grupo de 25 a 44 años el más representativo con el 48,5% del total”. Además, según el informe, el 41,7% de la población ocupada está en la rama de los servicios.

“El 46,7% de la población ocupada son mujeres, mientras que el ingreso promedio mensual alcanzó los 1946,4 soles, lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior”, refirió el director del INEI, reflejando una mejora económica que, sin embargo, aún convive con importantes brechas.