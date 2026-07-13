Las bajas temperaturas que afectan a la región Junín mantienen en situación de vulnerabilidad a escolares de 1544 instituciones educativas públicas, según informó el especialista en Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), Roger Contreras. Estos colegios presentan diversas deficiencias en infraestructura, lo que incrementa el riesgo en época de frío y sobre todo ante el anuncio de la llegada de El Niño Global.

El especialista explicó que los planteles identificados se concentran principalmente en las provincias de Yauli, Junín, Jauja, Concepción y Chupaca, además de la zona de selva, donde el friaje también genera afectaciones.

“Tenemos un promedio de 84 instituciones que presentan alto riesgo ante el friaje y 1460 instituciones en la sierra central que han sido identificadas con alto riesgo frente a las heladas y bajas temperaturas”, señaló.

Alto riesgo. Contreras indicó que la principal preocupación está relacionada con las condiciones de la infraestructura educativa.

“La mayoría de estas instituciones no están implementadas a nivel de infraestructura. Predominan construcciones de quincha, tapial y adobe con fisuras; además, existen techos que no cuentan con cielorrasos adecuados”, manifestó.

Agregó que gran parte de estos colegios se encuentran ubicados por encima de los 3000 m.s.n.m., donde las heladas son más intensas.

“Tenemos una data de un promedio de 3800 estudiantes que vienen acudiendo a estas instituciones educativas, pero esta cifra va variando”, indicó.

Respecto al presupuesto, el especialista aclaró que la DREJ no dispone de recursos para reparar infraestructura ni atender emergencias, como las heladas, friaje y El Niño Global, sino únicamente para desarrollar acciones preventivas mediante el Programa Presupuestal 068.

“El presupuesto no está destinado a una respuesta rápida de rehabilitación, sino a acciones de prevención”, afirmó. Añadió que los recursos se destinan a campañas informativas, asistencia técnica y difusión de recomendaciones, “no para resanar techos o reforzar paredes estructurales de las instituciones educativas”.

Como parte de estas acciones, la DREJ aprobó la Directiva Regional N.° 011-2026, que establece protocolos para enfrentar heladas, bajas temperaturas, friaje y olas de calor. Entre las recomendaciones figura que los directores implementen ropa abrigadora y bebidas calientes para los estudiantes, además de reforzar las medidas preventivas en cada institución educativa.

Asimismo, el especialista indicó que, cuando se presenta una emergencia, la labor del sector Educación consiste en reportar técnicamente las afectaciones y coordinar con los municipios e instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a fin de gestionar la declaratoria correspondiente y acceder posteriormente a recursos para la atención de daños.