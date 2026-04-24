El servicio de gas natural domiciliario —ese que se suministra por tuberías directas a casa y se paga mensualmente como el agua o la luz— está por convertirse en realidad en Huancayo y el valle del Mantaro. El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) anunció que en los próximos meses iniciará la construcción de la primera planta de regasificación de la región Junín, la cual se ubicará en el distrito de Chilca.

FUNCIONAMIENTO. Esto no significa que se construirá un ducto físico desde Camisea (Cusco) o que se empezarán a explotar las reservas de gas natural de Junín; se trata, más bien, de un “gasoducto virtual”. Así lo explicó el director ejecutivo del FISE, Francisco Torres Madrid, en su visita a Huancayo.

“El gas de Camisea se lleva hacia una planta de licuefacción de gas natural que condensa el recurso y lo vuelve líquido. De tal manera se vuelve mucho más portable, más pequeño en su volumen, y eso permite su distribución a través de unidades móviles terrestres a nivel nacional”, detalló.

Así, este gas que ya redujo su volumen llegará en cisternas a la planta regasificadora de Chilca. Desde allí, tras recuperar su estado gaseoso, será distribuido a los hogares a través de 25 kilómetros de tuberías que también serán instaladas.

“La planta que vamos a desarrollar tiene una capacidad para alrededor de 8000 hogares. No hay que olvidar que este tipo de plantas que instala el FISE son modulares; es decir, se desarrolla toda la ingeniería civil para que puedan instalarse cada vez más tanques conforme avance la demanda”, detalló el funcionario.

INVERSIÓN. Torres Madrid también dio a conocer que el ambicioso proyecto, valorizado entre los 24 y 25 millones de soles, ya cuenta con presupuesto garantizado.

“La inversión está 100 % garantizada con los recursos del FISE; entre la planta y redes asciende a los 24 o 25 millones. El plazo de ejecución es de 12 meses, pero tenemos que aprovechar la época seca para avanzar lo más que se pueda”, señaló.

La cristalización del proyecto responde también a las gestiones del Gobierno Regional de Junín (GRJ) que cedió un terreno de 4800 metros cuadrados en Chilca para la planta. La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) también jugará un rol clave y su titular ya se comprometió a concretar la documentación para mayo, mes para el cual está previsto el lanzamiento de la licitación.

“Desde la DREM Junín estamos agilizando todos los procesos administrativos para cumplir con los plazos. Este proyecto cambiará la matriz energética de miles de familias”, enfatizó Diana Conde Montoya, titular de la DREM.

BENEFICIOS. En su primera etapa se prevé que los hogares beneficiarios ahorren hasta un 60 % con respecto al balón de gas convencional, con la ventaja de que el servicio incluirá tres puntos de conexión por vivienda: cocina, terma y calefacción.

En una primera etapa serán mil los hogares beneficiarios, que luego se convertirán en 8 mil. La DREM calcula, además, que 95 mil habitantes serán beneficiados a futuro.