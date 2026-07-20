El Gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia en cinco distritos de la región Junín, luego de los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado. La medida busca acelerar la atención de la población afectada y facilitar la ejecución de acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas más comprometidas.

La disposición fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM. La norma se emitió tras la evaluación de los daños provocados por el movimiento telúrico y en cumplimiento de las acciones anunciadas previamente por el Ejecutivo.

¿Qué distritos serán intervenidos?

El estado de emergencia comprende a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, ubicados en la provincia de Chupaca. También alcanza a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, pertenecientes a la provincia de Huancayo, todos en la región Junín.

Con esta declaratoria, las autoridades podrán ejecutar acciones excepcionales orientadas a atender a las familias damnificadas y recuperar los servicios afectados. La medida permitirá agilizar la movilización de recursos para enfrentar las consecuencias del desastre.

De acuerdo con el decreto, la declaratoria fue sustentada en los reportes elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Estos documentos concluyeron que el sismo ocasionó daños que requieren una intervención inmediata por parte del Estado.

La evaluación técnica también determinó la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para reducir los riesgos y brindar apoyo oportuno a la población afectada. Con ello se busca acelerar las labores de respuesta y recuperación en las localidades incluidas en la declaratoria.