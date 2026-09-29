El actual calentamiento del mar presenta un comportamiento distinto al registrado durante el fenómeno de El Niño de 2023, debido a que ahora se concentra con mayor intensidad por debajo de los 200 metros de profundidad, informó Ivonne Montes, investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Explicó que esta diferencia puede ser identificada gracias a los flotadores Argo, instrumentos autónomos que registran las condiciones del océano durante su desplazamiento.

“Justamente estos flotadores nos han ayudado a entender que debajo de la superficie, la respuesta del océano es distinta”, señaló. Agregó que mientras en 2023 el calentamiento fue principalmente superficial, ahora se observa una mayor concentración de temperatura en capas profundas.

“En este Niño estamos viendo que el calentamiento está por debajo de los 200 metros, con un valor más alto de lo que uno hubiera esperado”, explicó.

Respecto a Junín, Montes señaló que los efectos de El Niño son diferenciados en el territorio y que, según los pronósticos disponibles, no se observan cambios importantes en las precipitaciones de la región. “El reporte de Senamhi, lo que nos muestra en los pronósticos, que es de lo normal o por debajo de lo normal ligeramente. No vemos cambios súper importantes”, indicó. Añadió que el IGP mantiene el monitoreo desde su observatorio de Huancayo, con información sobre precipitaciones y otros parámetros del Valle del Mantaro.

La especialista explicó que los datos de los flotadores Argo permiten monitorear el océano en tiempo real, corregir modelos globales y generar pronósticos de mayor precisión para la costa peruana. El IGP desplegó nueve flotadores desde 2021 y otros 15 durante 2025. Finalmente, recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales para tomar medidas preventivas.