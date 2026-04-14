Tras sufragar el domingo y viajar casi un día y una noche, una delegación de 15 jefes de comunidades nativas de Napati (Río Tambo - Satipo) llegó a Huancayo para exigir al Gobierno Regional de Junín (GRJ) el destrabe de un vital proyecto de electrificación.

El alcalde del centro poblado de Napati, Nelson Sheikari Valderrama, explicó que el Ministerio de Energía y Minas requiere que el Gobierno Regional autorice el uso de las redes eléctricas ya instaladas en el sector de Betania. Esta traba administrativa mantiene prácticamente a oscuras a miles de ciudadanos.

“Tenemos un proyecto que viene de más de 15 años y hasta el momento no tenemos resultado. Venimos a insistirle al Gobierno Regional que ya de una vez autorice el uso de las redes, porque sin eso nos afecta”, reclamó enfático Sheikari. Este proyecto beneficiaría directamente a 75 localidades de la cuenca del Bajo Perené, donde habitan en promedio 100 familias por cada sector.

La comitiva nativa también denunció el crítico abandono del Estado que sufren todos sus pueblos.

“Nos faltan puestos de salud. Las vías de comunicación son lo que da vida y nos falta mantenimiento con maquinarias”, lamentó el alcalde, exigiendo una urgente descentralización para no tener que viajar tantas horas.