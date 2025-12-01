MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-corte-electrico-programado-afectara-a-sanos-chaupi-y-zonas-aledanas-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-celebra-matrimonio-masivo-y-supera-record-anual-de-uniones-civiles-noticia/

Un adolescente de 15 años, es el paciente más joven que recibe tratamiento antirretroviral en el hospital Carrión junto a 1020 pacientes, informó la coordinadora de la estrategia de ITS/VIH, Sida y hepatitis del nosocomio, Nataly Villanueva Peña. El paciente de mayor edad es de 80 años.

En la región Junín se han reportado 1,848 casos del VIH, hasta diciembre del año 2025, en las 9 provincias de la región Junín, informó la coordinadora de Diresa Junín, Yusvely Vicuña Vila. Sostuvo que se trata de pacientes a los cuales se les detectó el virus hasta hace 10 años.

Es por ello que esta semana se tiene prevista la realización del múltiples campañas de tamizaje del VIH, para que las personas accedan al tratamiento antirretroviral.

“El tratamiento antirretroviral, permite mantener la carga del virus del VIH, controlada a tal nivel que se vuelve imperceptible e indetectable. Cuando no se diagnóstica a tiempo, sin tratamiento el virus del VIH se replica a tal punto que disminuye las defensas de la persona y termina con el Sida”, explicó la coordinadora Nataly Villanueva.

PREOCUPA. Antes las edades de los pacientes con el VIH oscilaba entre 30 a 59 años, pero ahora el paciente más joven es de 15 años, Es por ello que se han intensificado los tamizajes y son accesibles hasta en centros de salud como Chilca y Justicia, Paz y Vida, donde los pacientes pueden recibir sus antirretrovirales.

En el Dia Mundial de Lucha contra el Sida, el hospital Carrión realizará un tamizaje gratuito a las personas. Además se busca crear consciencia en la sociedad, a fin que nos discriminen a los pacientes.

DEFINICIÓN. El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) debilita el sistema inmunológico y, sin tratamiento oportuno, puede evolucionar al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Muchas personas pueden vivir con el virus sin presentar síntomas, por lo que la prueba periódica es fundamental para acceder a tratamiento a tiempo y evitar complicaciones.El diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento antirretroviral, el cual ayuda a mantener una vida saludable y reduce significativamente la transmisión del virus.

Hoy, se realizarán acciones preventivas, para invocar a los adolescentes, jóvenes a retardar el inicio de las relaciones sexuales. Además se realizarán campañas en grupo de riesgo. Además, a diario en los centros de salud, se está realizando, el tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis y de allí el paciente es derivado a un establecimiento para recibir tratamiento antirretroviral.

“El inicio de las relaciones sexuales es cada vez más temprano, en la adolescencia, por eso ya tenemos pacientes con VIH a muy corta edad”, comentó Yusvely Vicuña.

Asimismo, trabajan con los grupos de riesgo como los varones que tienen sexo con otros hombres, los transexuales y las meretrices, grupos a los cuales se llega mediante campañas focalizadas a los referidos grupos de riesgo. A los cuales llegan mediante contactos, lo que se busca es que con un diagnóstico temprano puedan seguir un tratamiento oportuno.

Buscan crear consciencia para que las personas usen el preservativo que los protege del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Además, invocan a los jóvenes a retrasar el inicio de las relaciones sexuales.

El MINSA en 2025 busca el diagnóstico del 95% de las personas con VIH, el 95% de ellas bajo tratamiento y el 95% con supresión viral. Las actividades incluyen campañas de detección gratuita, consejería y fortalecimiento del tratamiento antirretroviral.