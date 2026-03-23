La región Junín presentó en Lima su oferta turística por Semana Santa 2026, destacando más de 400 recursos turísticos y diversas rutas de fe disponibles del 27 de marzo al 5 de abril para visitantes nacionales y extranjeros.

El gobernador regional, Zósimo Cárdenas, señaló que el turismo es un eje clave para el desarrollo económico e invitó a recorrer las nueve provincias de la región, asegurando que existe una oferta organizada y condiciones adecuadas para recibir a los viajeros.

Entre las medidas anunciadas, se informó que la seguridad estará a cargo de la Red Regional de Protección al Turista, integrada por la Policía, serenazgo, sector salud y transporte. Además, se facilitará el acceso con tránsito libre en la Carretera Central los días 1 y 5 de abril para evitar congestión por vehículos de carga pesada.

Junín busca consolidarse como uno de los principales destinos del país durante estas fechas, resaltando atractivos como el nevado Huaytapallana, la laguna de Paca, el santuario de Muruhuay, la catarata de Bayoz y la Reserva Nacional de Junín.

A ello se suma su variada gastronomía, que incluye platos tradicionales como la pachamanca, el cuy chactado, la trucha frita y el tacacho con cecina, generando movimiento económico en distintos sectores vinculados al turismo.