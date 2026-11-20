El debate entre los candidatos al Gobierno Regional de Junín, Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso, y Fernando Orihuela, de Podemos Perú, una vez más estuvo marcado por los duros cuestionamientos que intercambiaron sobre sus respectivas experiencias de gestión.

Durante el evento organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo y el Colegio de Periodistas de Junín, no de los momentos más tensos ocurrió cuando Mallma lanzó una crítica directa a su contendor: “Doctor, magíster, Ph.D., y sin embargo, en la gestión, un desastre. Cuidado. No vayamos a estar viendo un Llallico 2.0. Mucho cartón”, dijo en alusión al actual alcalde de El Tambo Julio César Llallico. La intervención motivó que la moderadora le pidiera mantener el respeto y evitar alusiones personales.

Se cuestionan. Los ataques continuaron cuando Mallma cuestionó a Orihuela por las propuestas que presentó para apoyar a los emprendedores, preguntándole qué había hecho durante su anterior gestión como gobernador regional. En respuesta, Orihuela sostuvo que su administración estuvo marcada por la pandemia de la COVID-19 y que las actividades públicas se paralizaron durante la cuarentena. Sin embargo, Mallma replicó: “Pareciera que ha sido totalmente ausente”, y recordó las colectas que se realizaron en distintas localidades para adquirir oxígeno.

Orihuela cuestinó nuevamente los conocimientos de su contendor en administración pública y, durante otro intercambio, le dijo: “Una vez más, Arnoldo, desconoces de gestión pública”, al responder por la reprogramación de S/ 39.5 millones vinculados a la carretera JU-103.

Se defiende. Orihuela defendió los resultados de su anterior gestión regional y destacó la ejecución de proyectos de infraestructura y salud, entre ellos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro). El candidato también recordó las dificultades que afrontó su administración durante la pandemia de la COVID-19, periodo que, según sostuvo, paralizó las actividades de las entidades públicas y obligó a reprogramar recursos.

“El IREN, que lo pusimos en funcionamiento cuando no tenía ningún profesional, ahora tiene más de mil profesionales, lo haremos también en todo nuestro sistema con su máxima capacidad instalada”, afirmó Orihuela destacando los resutados en el sector salud.