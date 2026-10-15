La región Junín mantiene 10 casos confirmados de sarampión, sin variación en las últimas dos semanas, informó la Dirección Regional de Salud (DIRESA). De acuerdo con el director adjunto de la institución, nueve pacientes fueron diagnosticados en establecimientos de salud de la región y uno en Lima.

En paralelo, las autoridades sanitarias investigan un posible caso en una niña de aproximadamente 18 meses que recibió atención médica en Huancayo. Los resultados de laboratorio permitirán determinar si se trata de sarampión, mientras continúan las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos contagios.

Vacunación aún no alcanza el 70 %

La DIRESA reportó que la cobertura de vacunación contra el sarampión alcanza el 68 % para la primera dosis y el 60 % para la segunda. Ante estas cifras, exhortó a los padres de familia a revisar los carnés de sus hijos y completar el esquema de inmunización, especialmente en menores de cinco años.

La vacuna triple viral (SPR), disponible gratuitamente en los establecimientos de salud, protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. La institución también recordó que el personal sanitario y otros grupos de riesgo deben mantener actualizadas sus vacunas, según las recomendaciones vigentes.

Finalmente, recomendó estar atentos a síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. Si existe sospecha de la enfermedad, se debe acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar el contacto con otras personas, debido al alto nivel de contagio del sarampión.