Miles de ciudadanos volvieron a las urnas este último domingo para elegir a sus autoridades en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022. A pesar de que la participación fue masiva, también se registró un importante ausentismo en la región Junín, superior al 24 % (información actualizada hasta las 08:00 de la noche de ayer).

Ausentismo

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de un registro de 905,727 electores habilitados para votar, solo asistieron 680,948 (75.125 %) y 225,354 (24.875 %) no acudieron a las urnas por distintas razones.

En esa línea, en Chanchamayo (33,328 ausentes que representa el 29.923 %), Chupaca (11,297 ausentes que representa el 22.926 % ), Concepción (12,009 ausentes que representa el 25.351 %), Huancayo (97,076 ausentes que representa el 22.611 %), Jauja (16,407 ausentes que representa el 23.796 % ), Junín (5,009 ausentes que representa el 28.204 %), Satipo (23,531 ausentes que representa el 30.596 %), Tarma (18,303 ausentes que representa el 24.730 %), y Yauli (8,394 ausentes que representa el 27.108 %). El ausentismo en cada provincia supera el 20 %.

Restricciones

Tendrás restricciones si tienes multas electorales, por ejemplo, no podrás sacar tu pasaporte, no podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), no podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos, no podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no podrás ser nombrado funcionario público. Tampoco podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete. Finalmente, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.

¿Cómo pagar la multa electoral? Puedes realizar un pago virtual ingresando al portal Págalo.pe y selecciona “JNE” y coloca “multas electorales” y completa tu número de DNI y aparecerán las multas y podrás cancelarlas siguiendo las instrucciones de la plataforma. Del mismo modo, puedes pagar de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

De acuerdo con la Ley Nº 28859 y la clasificación de los distritos realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las multas electorales para aquellos que habitan en distritos no pobres es S/92, para los que viven en distritos pobres es S/46 y para distritos pobres extremos es S/23.