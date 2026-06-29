Más de 66 funcionarios públicos en la región Junín están inhabilitados para ejercer la función pública esto luego que 10 servicios de control a cargo de la Contraloría General de la República, las inhabilitaciones van de 6 meses a 5 años, afirmó el Gerente Regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga Guerra.

De los inhabilitados, 58 enfrentan responsabilidad penal, 28 están bajo el proceso administrativo sancionador, 12 en el ámbito administrativo y 5 con responsabilidad civil. Además, la auditoría de cumplimiento detectó a 70 servidores, y los servicios de control específico identificaron a otros 36 con presuntas irregularidades.

“La Contraloría cuenta con potestad sancionadora por lo tanto los malos funcionarios son sometidos a un proceso y son inhabilitados para la gestión pública, y en Junín, los hemos inhabilitados por inconducta funcional, incumplimiento de sus deberes y contravención al ordenamiento jurídico”, detalló el gerente Víctor Lizárraga.

De enero a la fecha, la Gerencia Regional, junto a los Órganos de Control Institucional (OCI), ha concluido 946 servicios de control, que se dividen en 21 controles preventivos, 712 simultáneos y 213 posteriores.

Las irregularidades han generado que más de 78 obras estén paralizadas en Junín y no pueden ser reactivadas, pero la Contraloría tiene un servicio de control que tiene como propósito la reactivación de las obras y este año, se va a contribuir en la reactivación y que la población de Huancayo sea beneficiada con diversas obras públicas.

Una de las obras que preocupa en la JU-108, que incluye la ejecución de la carretera departamental JU-108, tramo Palián – Vilcacoto – Acopalca – Abra Huaytapallana – Pariahuanca, una de las obras viales más importantes de la región con una inversión de más de 336 millones de soles, que registra un avance físico superior al 40 % y mantiene en marcha los trabajos de asfaltado en diversos sectores de intervención, según el Gobierno Regional de Junín.

“Como consecuencia de los problemas sociales es probable que esta obra pueda incumplir con los plazos de ejecución, porque fue suspendida en reiteradas oportunidades, su culminación estaba prevista para el presente año, pero se culminaría recién en febrero del próximo año”, detalló el gerente de la CGR, Víctor Lizárraga. Sostuvo que la ejecución presupuestal supera el 50% y la ejecución física estaría en un 33%.

Otras obras intervenidas son de saneamiento en Pangoa, Tunanmarca, en Huancayo está el puente San Fernando, que está paralizada, lo cual se comunicó al Gobierno Regional de Junín puesto que tiene problemas contra actuales.

Más control

Ante el impacto de las heladas y el friaje en la población afectada. La Contraloría se anticipa ante posibles desastres. Por eso, se ha conformado equipos especializados para vigilar la preparación ante emergencias en cinco fases cruciales: Primero realizarán la recolección de datos en las 9 provincias para conocer los planes de contención frente a desastres. Luego se realizará la verificación estricta del presupuesto asignado para la mitigación.

Posteriormente se pondrá atención sobre las contrataciones de emergencia. Se procederá a la inspección física de los almacenes para asegurar que la ayuda humanitaria exista y no se venza. Se ejecutará la verificación de las vacunas y el stock de medicamentos para las infecciones respiratorias que tanto afectan a los niños y ancianos en esta temporada.

Aniversario

El personal de la Contraloría General de la República participó ayer del izamiento y desfile dominical por el 31 aniversario institucional. En Junín, cuentan con 198 servidores y funcionarios públicos, cuentan con órgano de control institucional en diversas provincias, en unidades ejecutoras, cuentan con especialistas, ingenieros y arquitectos que participan activamente.

Además, siempre se cuenta con monitores ciudadanos que alertas de obras paralizadas y situaciones irregulares en diversas entidades de la región Junín.