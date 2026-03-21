Una grave alerta sanitaria se alerta en la provincia de Concepción, donde más de 30 mil pobladores estarían consumiendo agua contaminada con arsénico, según el presidente del Comité de Lucha, Juan Meza, quien denunció que la contaminación ha sido confirmada en análisis técnicos. “Un estudio de la Dirección Regional de Salud, del 2025, revela que estamos tomando agua con arsénico”, afirmó, al precisar que el metal pesado fue detectado tanto en la captación como en la salida del reservorio.

Según documentos presentados por el dirigente sobre la evaluación de parámetros químicos, el arsénico alcanza un valor de 0.0162 mg/L, superando el límite permitido de 0.01 mg/L, por lo que el resultado es considerado como “no apto” para consumo humano. A ello se suma la antigüedad de la infraestructura. “Estas tuberías ya han superado los 70 años de vida útil y necesitan ser cambiadas. No se ha levantado ninguna observación en más de 14 años”, cuestionó Meza, al señalar que existe además una recomendación técnica para implementar una planta de tratamiento que permita reducir estos niveles contaminantes.

Entre los distritos afectados de Huancayo están Ingenio, Quichuay, San Jerónimo de Tunán y en Concepción son Matahuasi y Nueve de Julio. “Hasta el momento ninguna autoridad ha hecho nada. No podemos esperar”, dijo Meza.