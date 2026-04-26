Un total de 36 personas han fallecido a causa de la neumonía en la región Junín, durante 3 meses y 25 días del año 2026, según las cifras del Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Junín. Unas 29 víctimas son adultos mayores de 60 años, el grupo etario más vulnerable.

Del total de fallecidos, el director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced, detalló que en el nosocomio se registra a 21 de los fallecidos por neumonía, el último adulto mayor pereció esta semana. Las víctimas en su mayoría sufren de otras comorbilidades. El incremento de neumonías es causada por influenza, que se complica hasta terminar en una insuficiencia respiratoria. Aunque, las curvas epidemiológicas, no evidencian aún una tendencia al alza, precisó.

En el hospital Carrión, se avanza en el abastecimiento de medicamentos como antibióticos, antivirales, entre otros disponibles para suministrar a los pacientes.

HOSPITALIZADOS. Cabe mencionar que en la región Junín, se han registrado 762 casos de neumonía, lo que generó que 275 pacientes sean hospitalizados. Mientras que a la fecha se han registrado, 14 mil 621 episodios de infecciones respiratorias agudas. Es por ello que exhortó a cuidar a los grupos más vulnerables como los niños, ancianos y a las gestantes, que deben ser atendidos en el primer nivel de atención.

ESPERAN VACUNAS. Ante esta tendencia, la Dirección Regional de Salud de Junín, invocó a las familias a la vacunación contra la influenza y el neumococo a los grupos más vulnerables como los menores de 5 años y los mayores de 60 años. La directora de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud de Junín, Lisset Cajahuanca Anco, manifestó que esta semana estamos en la Semana de la Vacunación de las Américas. Es por ello, que se exhorta a que las familias permitan la vacunación de los diversos grupos etarios. En cuanto a las vacunas, se cuenta con 70 mil dosis para influenza para adultos que están disponibles en los establecimientos de salud. Mientras que están a la espera de 9 mil dosis pediátricas. En estas vacunas llegan 20 dosis en cada frasco, para niños menores de 2 años. “Esta es la fecha que siempre se inician las vacunas, por eso estamos a la espera de la vacuna de influenza pediátrica”, explicó la directora de Inmunizaciones, Lisset Cajahuanca.

SE RECUPERA. En el hospital El Carmen, hace unos días se registró un caso de neumonía complicada en un bebé de 11 meses, que fue evacuado desde la provincia de Junín, y que esperó varias horas para ser ingresada por el servicio de emergencia, el problema es que en el hospital El Carmen, no contaban con cama de UCI. Al respecto, la directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, informó que la paciente ya superó las complicaciones a tal punto que ya se le retiró el ventilador mecánico y se recupera favorablemente. La bebé sufría de una complicación en la vía aérea alta, su laringe se cerraba y tenía insuficiencia respirartoria”, indicó la directora adjunta, Angela Alvarado.

“Hasta ahora, estamos con la tendencia al incremento de las infecciones respiratorias agudas y neumonía para los meses de mayo, junio y julio, que es el periodo que más sube. Aunque por la zona donde vivimos siempre se presentan los casos de neumonías, bronquiolitis y crisis asmáticas que deben ser tratadas”, detalló.

Asimismo, recomendó que los padres deben brindar una alimentación adecuada a los niños para evitar que se compliquen, con la prioridad en las proteínas, vegetales y vitaminas que permitan mejorar su sistema inmunológico. Deben acudir con regularidad a sus controles de crecimiento y desarrollo.

Los padres deben estar atentos a los signos de alarma como dolor de garganta, fiebre, malestar general, congestión nasal, ante lo cual deben ser llevado de manera inmediata a un centro de salud para recibir atención y tratamiento.

Como parte del plan de contingencia del hospital El Carmen, se cuenta con 40 camas en hospitalización pediátrica, 6 camas en UCI pediátrica. Se esperan dos camas más. Mientras que contarán con el apoyo del centro de salud La Libertad, que también hospitalizará a niños con infecciones respiratorias agudas, cuando exista la necesidad.