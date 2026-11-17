A pocos días de la segunda vuelta electoral, los candidatos al Gobierno Regional de Junín, Fernando Orihuela, de Podemos Perú, y Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso (APP), se encontrarán en un debate regional organizado en la provincia de Jauja. Ambos estarán acompañados por sus respectivas candidatas a la vicegobernación: Palmira Salazar y Yesenia Baltazar.

El encuentro, denominado “Gran Debate Regional 2da Vuelta: Jauja, rumbo a los 500 años”, se realizará este martes 17 de noviembre, desde las 5:00 de la tarde, en el anfiteatro del ex Cine Colonial.

La actividad busca generar un espacio de exposición y confrontación de propuestas entre las dos fórmulas que disputan la conducción del Gobierno Regional de Junín, en un escenario donde Jauja también pone sobre la mesa sus perspectivas de desarrollo de cara a sus 500 años.

La convocatoria reúne a diversas instituciones y organizaciones de la provincia, entre ellas la Cámara de Comercio de Jauja, el Colegio de Ingenieros del Perú, filial provincial Jauja, la Universidad Nacional de Jauja, Aseprotur Centro, la Federación de Comunidades Campesinas de la provincia, el Comité Pro Aeropuerto Francisco Carlé y la Red de Museos de la Provincia de Jauja.

También participan en la organización medios de comunicación y creadores de contenido locales.

El debate se desarrollará en plena campaña de segunda vuelta y permitirá que la población conozca las propuestas y planteamientos de ambas fórmulas electorales, así como sus compromisos frente a las demandas de la provincia y de toda la región Junín.