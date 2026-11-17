Aurelio Pastor asumió oficialmente sus funciones como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras presentar sus cartas credenciales al secretario general del organismo, Albert Ramdin. La ceremonia se realizó en la sede de la institución interamericana, en Washington D. C., Estados Unidos.

Durante su intervención, Pastor reafirmó el compromiso del Perú con el multilateralismo y la cooperación hemisférica. Asimismo, destacó que la OEA constituye un espacio fundamental para el diálogo, la concertación y la cooperación entre los países de América.

“Asumo esta misión con disposición de escuchar, construir consensos y trabajar con cada una de las delegaciones”, expresó el abogado y político, según informó la cuenta oficial de X de la Representación Permanente del Perú ante el organismo.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, destacó el papel del Perú en el fortalecimiento de la organización y recordó su participación en la realización de sesiones de la Asamblea General y reuniones ministeriales. “Perú ha apoyado la labor de la OEA mediante la observación electoral, la cooperación técnica y el fortalecimiento de capacidades. Ese compromiso se ha extendido a la gobernanza democrática, el fortalecimiento institucional, el desarrollo social y la seguridad ciudadana”, manifestó.

El Gobierno peruano designó a Aurelio Pastor como representante permanente ante la OEA mediante la Resolución Suprema 147-2026-RE, publicada el pasado 5 de setiembre. Con la presentación de sus cartas credenciales, el abogado formalizó el inicio de sus funciones diplomáticas ante el organismo regional.

Nuevo Embajador de @PeruOEA, Aurelio Pastor Valdivieso, presentó credenciales al Secretario General Albert R. Ramdin @SG_OEA_OAS. 📰 https://t.co/maJh7xlNQF https://t.co/7AiSjJLTTU — OEA (@OEA_oficial) November 16, 2026

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad