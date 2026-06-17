En la incertidumbre se mantiene la familia de una paciente de 58 años que fue diagnosticada, en febrero último, con cáncer de cuello uterino en fase IV. Y es que, su tratamiento de radioterapia fue interrumpido a la mitad. A la mujer le programaron 26 sesiones y alcanzó a recibir solo 13. Cuando acudió para la sesión número 14, le informaron que el tomógrafo simulador del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro estaba inoperativo y que debía esperar la llegada de un técnico desde Lima para su reparación, sin brindarle una próxima fecha.

Su esposo, Nilo Santibáñez, expresó su preocupación porque la enfermedad puede agravarse debido a la suspensión del tratamiento. Recordó además que para iniciar las sesiones ya habían esperado más de un mes debido a problemas previos con el mismo equipo.

El director del IREN Centro, Pablo Rodríguez Ruiz, confirmó que el tomógrafo simulador dejó de funcionar pese a que los aceleradores lineales ya habían superado su proceso de mantenimiento. Confirmó que este equipo es indispensable para planificar las sesiones de radioterapia y que, sin él, los tratamientos no pueden realizarse con normalidad.

“Si este simulador no funciona a pesar que tengamos operativos los aceleradores, no se puede dar el tratamiento como corresponde”, señaló.

El problema, según explicó, es económico. El hospital requiere más de 13 millones de soles anuales para garantizar el mantenimiento integral de todos sus equipos, pero el año pasado recibió apenas 900 mil soles y este año el presupuesto asignado fue similar.

“Si desde enero hubiéramos dado mantenimiento a todos nuestros equipos con el presupuesto que solicitamos, no estaríamos pasando por este problema y sobre todo perjudicando la salud de nuestros pacientes oncológicos”, afirmó.

Rodríguez indicó que recientemente el Gobierno Central transfirió cuatro millones de soles, recursos con los cuales se priorizó la reparación de los equipos más críticos, entre ellos los aceleradores, el resonador y el tomógrafo. Precisó que la reparación del simulador demandará una inversión de 450 mil soles y que la empresa encargada se comprometió a dejarlo operativo en un plazo de 20 días.

Mientras tanto, los pacientes deberán esperar. El director sostuvo que la norma permite referirlos a Lima, pero advirtió que en la capital las citas tardan entre uno y dos meses.

“Ya pasamos situaciones similares, a los pacientes les daban cita después de un mes o mes y medio. Estamos presionando a la empresa, si es posible antes de los 20 días, vamos a tener ya en funcionamiento el equipo”, manifestó el director.

El funcionario también alertó que la falta de presupuesto para mantenimiento es una problemática nacional y adelantó que existe un pedido de crédito suplementario para cubrir estas necesidades. “Estamos a la espera justamente de esos cuatro millones para seguir dando mantenimiento a nuestros equipos y no perjudicar la salud de nuestra población de la macro región centro”, expresó.

Mamógrafo

Otra de las dificultades que enfrenta el instituto es la paralización del mamógrafo. Rodríguez explicó que este equipo depende exclusivamente de una empresa especializada que, pese a haber sido requerida hace dos meses, aún no concreta la reparación. “Supuestamente dicen que están ocupados, que ya la siguiente semana, y así estamos esperando”, comentó.

Ante ello, el IREN Centro informó que firmaron un convenio con la Red de Salud de Jauja para que, desde este jueves, las pacientes que requieran mamografías puedan ser atendidas temporalmente en el hospital de Jauja. El acuerdo se mantendrá vigente hasta que el equipo sea reparado, situación que la dirección espera resolver en los próximos días.