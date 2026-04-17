Ya se definen los seis representantes que tendrá Junín en el Congreso bicameral; pero también los que, a pesar de costosas campañas, no lograron alcanzar una curul y verán perdidos los miles de soles en aportes de campaña.

RANKING. De acuerdo con lo declarado ante Claridad de la ONPE, Podemos Perú fue la agrupación con mayores ingresos (S/ 372,064), aunque no logró representación en la región. Le sigue Renovación Popular con S/ 281,881 y pocas probabilidades de acceso. En contraste, Fuerza Popular sí tendrá representación. Luego aparecen Fuerza y Libertad (S/ 164,523) y Perú Libre (S/ 124,784), organizaciones que no alcanzaron curules ni superaron la valla electoral.

WALTER CONOVILCA - PODEMOS PERÚ

Al 82 % del conteo de la ONPE, el empresario obtuvo apenas 3948 votos a la Cámara de Diputados. En su declaración ante Claridad, Conovilca declaró ingresos por S/ 108 500 y gastos por S/ 105 869. Precisó haber aportado a su propia campaña S/ 59 500; entre sus mayores financistas figuran su hermana Katy Maribel (S/ 10 000) y la empresa Kallpa (S/ 25 000). A pesar de la inversión, distribuida en banners, posteras y volantes, su partido no logró pasar la valla electoral.

NANCY QUISPE VALERIANO - RENOVACIÓN POPULAR

La cirujana dentista de Chanchamayo registra poco más de 3371 votos a la Cámara de Diputados. Según Claridad, es una de las candidatas que más ingresos (S/ 217 850) y gastos (S/ 139 786) reportó durante su campaña, entre efectivo y bienes. Ella precisó haber aportado S/ 80 000 en efectivo; además, un aportante importante fue Oscar Quispe con S/ 100 000. Sus gastos incluyen transporte, banners, equipo y combustible. Su partido, hasta el momento, tampoco tendrá representantes.

JOSÉ RIVERA BARZOLA - FUERZA Y LIBERTAD

El también cirujano dentista superó, al 82 % del conteo, los 2694 votos; sin embargo, no le alcanzó a él ni a su partido para superar la valla electoral. Rivera declaró ingresos y gastos por S/ 69 931 ante Claridad de la ONPE; en el desglose, asegura que no recibió dinero en efectivo, sino todo en especies (cajas de fósforos, almanaques, pinturas, banners y posteras). Fuerza y Libertad registró apenas 9015 votos, siendo Rivera el más votado. No les alcanzó para obtener representación.

WALDEMAR CERRÓN - PERÚ LIBRE

El actual parlamentario y vicepresidente del Congreso intentó reelegirse, esta vez como senador; obtuvo, según el conteo, poco más de 3533 votos a pesar de una inversión de S/ 35 869. Él mismo declaró haber aportado de sus propios recursos S/ 15 220 en varias armadas. Entre sus financistas figuran Elizabeth Pacheco (S/ 2640) y Belinda Guerra, quien aportó en especies. Los gastos de Cerrón se concentraron en paneles publicitarios, fósforos, almanaques y sus característicos lápices.