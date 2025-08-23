Agentes de la Comisaría de Pichanaqui, Región Policial Junín, lograron desarticular a la presunta organización criminal denominada “Los Capuchinos de Sangani”, dedicada al robo de café y vehículos en la provincia de Chanchamayo.

La intervención se realizó luego de que un ciudadano denunciara la sustracción de 30 sacos de café y un vehículo mayor de su centro de acopio ubicado en el jirón 10 de Septiembre, en el centro poblado de Sangani.

Tras un operativo inmediato, los efectivos ubicaron a los presuntos integrantes de la banda: William (29), alias “Mixico”; Richard (18), alias “Richazo”; Jeferson Duzan (23), alias “Jeffrey”; y Daniel Ángelo (23), alias “Dani”, quienes fueron detenidos en la asociación de viviendas Hermanas Paucar, sector La Chancadora.

En el frontis de una vivienda se halló una camioneta Toyota color plata metálica, presuntamente utilizada en el ilícito, la cual fue incautada. Durante el operativo también se recuperaron 26 sacos de café (13 en el interior de la vivienda y otros 13 apilados a tres cuadras del lugar), además de un motor de vehículo mayor con la serie erradicada. Asimismo, se recuperó la camioneta sustraída al denunciante.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizan las diligencias correspondientes por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado y receptación agravada. La Policía informó que continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y ubicar los sacos de café restantes.