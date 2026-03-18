El profesor Ricardo Orihuela Huaynalaya, natural del distrito de Orcotuna, desapareció luego de que el peque-peque en el que se trasladaba se hundiera en un río de la región Amazonas, cuando se dirigía a su centro de labores por el inicio del año escolar.

El docente viajaba hacia una zona alejada del distrito de El Cenepa con el objetivo de incorporarse a sus funciones educativas, cuando ocurrió el accidente fluvial que hoy lo mantiene como desaparecido.

Sus familiares, profundamente angustiados, han solicitado apoyo urgente a las autoridades y a la ciudadanía para intensificar su búsqueda y lograr ubicarlo lo antes posible. Asimismo, pidieron no cesar los esfuerzos de rescate en la zona donde se produjo el hundimiento.

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad educativa de la región Junín, desde donde colegas y estudiantes se han sumado a las muestras de solidaridad, destacando la vocación y compromiso del maestro, quien viajaba a una zona rural para cumplir con su labor docente.