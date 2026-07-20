La provincia de Chupaca, en la región Junín, volvió a registrar actividad sísmica durante la madrugada de este lunes 20 de julio. Dos movimientos de magnitud 3.4 fueron reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con lo que ya son cuatro los sismos ocurridos en esta jurisdicción desde el terremoto de magnitud 5.1 que dejó seis personas fallecidas y cuantiosos daños materiales el último sábado.

Los nuevos eventos fueron detectados por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP y presentaron una intensidad estimada de II-III en la escala de Mercalli Modificada. Ambos tuvieron como epicentro zonas ubicadas al suroeste de la ciudad de Chupaca y fueron percibidos de manera leve por la población.

Primer sismo ocurrió antes del amanecer

De acuerdo con el reporte oficial del IGP, el primer movimiento se registró a las 04:39:52 horas. Alcanzó una magnitud de 3.4, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0475

Fecha y Hora Local: 20/07/2026,04:39:52

Magnitud: 3.4

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.17

Longitud: -75.34

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 13 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/y8SFpmQRIn — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 20, 2026





Segundo movimiento ocurrió dos horas después

Horas más tarde, a las 06:35:32, los especialistas identificaron un segundo sismo con la misma magnitud de 3.4. En esta ocasión, la profundidad fue de 9 kilómetros y el epicentro se ubicó a 17 kilómetros al sur de Chupaca, con una intensidad de II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0476

Fecha y Hora Local: 20/07/2026,06:35:32

Magnitud: 3.4

Profundidad: 9 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.30

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/hZ9onJPSca — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 20, 2026





Con los últimos reportes, Chupaca acumula cuatro sismos desde el sábado 18 de julio. Ese día ocurrió un terremoto de magnitud 5.1 cuyo epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo y que dejó seis fallecidos, además de importantes daños en infraestructura.

Como se recuerda, minutos después del movimiento principal, el Centro Sismológico Nacional registró otro sismo de magnitud 3.7. Este evento ocurrió a las 21:41 horas y también tuvo como epicentro una zona ubicada al suroeste de Chupaca.

Indeci recuerda medidas de prevención

Ante la continuidad de la actividad sísmica, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró las recomendaciones para reducir riesgos frente a posibles nuevos movimientos. La entidad recordó que el Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo.

Asimismo, exhortó a la población a mantener lista la mochila para emergencias, identificar las zonas seguras dentro de sus viviendas y participar en los simulacros de evacuación. Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las familias ante un eventual sismo.