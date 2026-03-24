La región Junín reportó alrededor de 735 casos de tuberculosis durante el 2025, lo que refleja una preocupante carga de la enfermedad y ha motivado el refuerzo de acciones sanitarias en toda la región.

De acuerdo con el reporte, más de 500 casos cuentan con confirmación bacteriológica. Además, se han identificado formas más complejas de la enfermedad, como la tuberculosis multidrogo resistente (TB-MDR) y la resistente a rifampicina, lo que complica el tratamiento y control.

La provincia de Huancayo concentra la mayor cantidad de casos, superando los 450, seguida por Chanchamayo y otras jurisdicciones de la selva central.

En cuanto a la mortalidad, se registraron 61 fallecidos durante el año, además de pacientes con comorbilidades como VIH y diabetes, factores que incrementan el riesgo de complicaciones.

Por grupos de edad, los adultos y adultos mayores concentran la mayor incidencia de casos, lo que evidencia la necesidad de intervenciones focalizadas en estos sectores.

Ante este panorama, las autoridades de salud han intensificado la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de pacientes y el abastecimiento de medicamentos, con el objetivo de contener la propagación de la enfermedad.

Asimismo, se recomienda a la población acudir a los establecimientos de salud ante síntomas como tos persistente por más de 15 días, fiebre o pérdida de peso, a fin de recibir atención oportuna.