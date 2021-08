Una investigación elaborada por el Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades (CDC), adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), señala que en una eventual tercera ola de COVID-19 Junín, estaría entre las regiones más afectadas.

La investigación del CDC, advierte que de 115 189 fallecidos, unos 2980 víctimas mortales de COVID le correspondería a Junín.

Respecto a esta investigación realizada por el CDC, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, refirió que mientras más se avance con la vacunación, más protegidos “estaremos” y así evitaremos que “se produzca en el corto plazo una terca ola″.

Incremento de cifras

El director de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga, dijo que cuando teníamos un promedio de 51 casos diarios, ayer, se reportaron otros 119 positivos, lo cual coincide a dos semanas de las fiestas de Santiago y el feriado por Fiestas Patrias, donde miles viajaron a las 9 provincias de la región.

En ese contexto, el funcionario insiste a las personas a que se sigan cuidando. En los hospitales de la región Junín, pese al descenso de pacientes COVID, los médicos no se confían y piden que no bajemos la guardia.

“Yo pido, sobretodo a los jóvenes, que no bajen la guardia, el año pasado hubo un descenso en octubre y desde diciembre se dispararon los casos, no dejen de usar la mascarilla y sobretodo vacúnense”,dijo el médico internista del hospital Carrión, Julio Crespo Beraún.

En el nosocomio, hay pacientes con 22 años, 25 y 28 años internados por COVID y que no se vacunaron. Recordó que si una persona se vacuna, es para que trabaje con las medidas de protección y no para estar en fiestas. La vacuna protege de formas graves, pero no evita el contagio.