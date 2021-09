El área de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín reportó un incremento de casos de coronavirus en los últimos días y el peligro que representa la presencia de variantes más letales y contagiosas del virus en la región. Esto ha ocasionado que las autoridades del sector salud revalúen la reactivación de eventos sociales en locales de recepciones aclarando que solo están permitidos los que figuran en la normativa nacional para las regiones en nivel de contagio moderado que son las culturales y empresariales.

No matrimonios ni bautizos

“Las bodas, bautizos, quinceañeros, cumpleaños y otros eventos de carácter social, aún no están autorizados en ninguna ciudad del país. Nosotros como sector Salud hacemos cumplir la normativa que establece el Estado”, aseguró el director de Salud Ambiental de la Diresa, Berli Ramírez.

A esta restricción para los dueños de los locales de recepciones y ciudadanos en general, el sector Salud añadió como “requisito no negociable”, que todos los asistentes a los eventos deben tener ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 y tener más de 18 años. “Los menores de edad, aún no pueden ingresar debido a que no se encuentran todavía en el plan de inoculación, es decir ninguno está protegido contra el coronavirus”, detalló.

El funcionario señaló que los organizadores de eventos con asistencia de público deben garantizar que esta normativa se cumpla. “Por ejemplo pueden solicitar una declaración jurada a cada asistente que garantice que están con ambas dosis, si realizamos una inspección y verificamos que el asistente mintió la sanción sería para el ciudadano y no para el organizador”, detalló.

Artistas deben garantizar no ser portadores del virus

Asimismo, Ramírez dijo que los miembros de los grupos musicales que vayan a realizar presentaciones tienen que garantizar no ser portadores del virus. “En el caso que los promotores no puedan demostrar que los miembros de los grupos musicales no son portadores del virus, el evento será cancelado”, señaló.

El especialista dijo que la pandemia va cambiar la manera de realizar este tipo de eventos. “Ahora, ya no se puede vender entradas en las puertas, debe existir una venta previa para asegurar que los asistentes se encuentren vacunados y sin riesgo”, dijo.





Al respecto el gerente de Promoción Económica y Turismo de Huancayo, Hugo Bustamante, quien días antes señaló que podrían realizarse eventos como matrimonios y bautizos en locales donde se cumplan protocolos, dijo que respetará lo establecido por la Diresa. “Nosotros respetaremos lo que Diresa recomiende, teniendo en cuenta que es el ente que garantiza la salud de la población”, señaló.

Por ello aseguró que se verificará que todos los establecimientos con autorización puedan cumplir con los protocolos y planes de vigilancia aprobados.

Por su parte, en el distrito de El Tambo el gerente de Desarrollo Económico, Joshelim Meza, aseguró estar de acuerdo con lo aclarado con la Diresa. ”Nosotros solicitamos que nos especifiquen que actividades estaban permitidas, no hemos autorizado en el distrito la reactivación de locales de recepción pues así lo dice la medida nacional”, dijo.

Falta ordenanza

A diferencia de otras regiones como Ica, Junín aún no tiene una ordenanza provincial ni regional que establezca que solo los ciudadanos con ambas dosis puedan ingresar a eventos masivos, sin embargo, en Huancayo los locales que no respeten las directivas de la Diresa pueden ser sancionados con el 30% de una UIT por no respetar las normas de salubridad en la emergencia.

En Huancayo, los regidores presentaron un proyecto para que solo las personas vacunadas puedan ingresar a restaurantes, centros comerciales, conciertos y otros.