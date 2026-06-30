Ayer se jugó la segunda fecha de la primera fase de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2026. Sumar Motors y Atlético Chanchamayo consiguieron su segundo título y aspiran directo a la Etapa Nacional.

Los partidos

En la Perla de Los Andes, Deportivo Los Canarios de Tarma venció a Ferretería Meza de Tayacaja 2 a 1 en partido de trámite emocionante y por momentos parejo.

Como es la característica del “fútbol macho” de la Copa Perú, la entrega, el pundonor así empezó el partido con claro dominio de Los Canarios ante un equipo tayacajino que empezó dormido.

En Huancayo, Atlético Sumar Motors recibió al Racing (Satipo), el Submarino Amarillo armado con la experiencia de sus jugadores, terminó goleando por 4 - 0 sobre su rival de turno.

A pesar de tratar reaccionar, los selváticos no pudieron con la altura del valle del Mantaro.

En Chupaca, Generación Familia (Junín) buscó ser local, sin embargo Municipal de Usibamba terminó dando el batacazo y ganando por un contundente 1 - 3.

En la provincia de Satipo, Alipio Ponce no pudo de local ante Juventud Alianza de Chupaca, el partido concluyó con 2 - 2. En Concepción, Defensor buscaba que su localía pesara sobre Atlético Chanchamayo, sin embargo los de Playa Hermosa, terminaron ganando por un 1 - 3 que los ubica primeros en su grupo y, prácticamente clasificados a la siguiente fase.

En Chanchamayo, Unión Perené ganó por la mínima (1-0) a CAD Cóndor de Tarma, un partido bastante trabado, pero lleno de emociones que terminó con una hinchada celebrando su localía.En el distrito de Ahuac, Familia Molina (Chupaca) no pudo de local ante su similar Paccha Chico de Jauja, los dela primera capital se llevaron un triunfo de 0-1.

En la provincia de Jauja, se tuvo un duelo lleno de emociones, Defensor Cormis, terminó empatando el partido en el último minuto de juego ante Juventud Cocaya (Yauli) que ya saboreaba la victoria, pero el duelo terminó 1 - 1.

En Tayacaja (Huancavelica), CD Progreso buscó desde el pitazo inicial abrir el marcador ante el Centro Estudiantil San Agustín (CESA), pero el Dios Wanka, fue el que pudo vacunar en el arco rival.

El marcado terminó 0 - 1 a favor de la visita.En Yauli, Municipal La Oroya le dio una alegría a su hinchada con un partido lleno de goles y emociones. Los visitantes N.J. Ucuran (Junín) trataron de jugar a la defensiva, pero los locales fueron contundentes, el partido terminó 4 - 2.