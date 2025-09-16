El Ministerio Público atraviesa una grave crisis presupuestaria que amenaza con debilitar su labor en la lucha contra el crimen en todo el país. Luego de confirmarse un déficit de S/81 millones para el 2025, se proyecta un recorte aún mayor para el 2026, lo que afectará seriamente funciones clave de la Fiscalía en la región, advirtió el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Ramón Alfonso Vallejo Odría.

“El impacto será directo. Este recorte no solo reduce nuestra capacidad operativa, sino también limita las acciones preventivas que realizamos en las regiones, como en Junín”, explicó.

Entre las principales afectaciones se encuentran los peritajes especializados, desplazamientos a zonas alejadas y operativos relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos.

Pero el perjuicio no termina ahí. También se verán mermadas las acciones contra delitos como trata de personas, violencia contra la mujer, fraudes cibernéticos y delitos ambientales.

“Nuestra labor no solo se basa en investigar, también participamos en mesas de trabajo y actividades preventivas. La falta de presupuesto implica ausencia fiscal, falta de infraestructura, menos movilidad, y eso impacta en todo el sistema”, señaló Vallejo Odría.

Pese a la crisis, aseguró que el Ministerio Público continuará esforzándose para no afectar los resultados.