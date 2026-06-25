Este domingo 28 de junio continúa la primera fase de la Etapa Departamental Junín de la Copa Perú 2026, con 10 electrizantes encuentros.

La Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Junín, lanzó la programación de los partidos de la segunda fecha que se jugarán este domingo 28 de junio a partir de las 3:15 de la tarde. Todos todavía con opción de clasificar a la siguiente fase

Grupo A: En el estadio Eleazar Patiño de Chupaca La Generación Familia se enfrenta a Municipal de Usibamba; por otro lado en el estadio Vista Alegre de San Jerónimo de Tunán, chocarán Sumar Motors vs A.D. Racing.

Grupo B: Estadio Municipal de Mazamari, Alipio Ponce vs Juventud Alianza; el otro duelo será en el estadio Richard Müller Vozeler de Concepción, entre Defensor Concepción vs Atlético Chanchamayo.

Grupo C: Unión Perené y CAD Cóndor, se enfrentarán en el estadio Municipal de Perené; mientras que, en el estadio Municipal de Ahuac; Familia Molina, recibe a Paccha Chico.

Grupo D: Se juega en el estadio Monumental de Jauja entre, Defensor Cormis vs Juventud Cocaya. El otro partido será en el estadio Unión Tarma entre CD Canarios vs CD Ferretería Meza.

Grupo E: El recinto deportivo es el Estadio Municipal de Pampas, en Tayacaja con el duelo entre CD Progreso vs CESA; el otro partido será en el Estadio Municipal Shincamachay de La Oroya, con el tope entre Municipal La Oroya, vs N.J Ucuran.