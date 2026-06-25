Las selecciones de Francia y Noruega se medirán mañana a las 14:00 horas en el estadio Boston en un atractivo encuentro que definirá al líder del Grupo I del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con puntaje perfecto tras sumar seis unidades en sus dos primeras presentaciones, dejando sin opciones a Senegal e Irak, que aún no han conseguido puntos.

El partido también pondrá frente a frente a dos de las principales figuras del torneo: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Los delanteros del Real Madrid y Manchester City comparten el segundo lugar en la tabla de goleadores con cuatro tantos cada uno, la misma cifra que acumula Vinicius Junior. El liderato de la clasificación lo ostenta Lionel Messi con cinco anotaciones.

DONATELLO

Sin embargo, Mbappé evitó centrar su atención en la lucha individual por el botín de oro y aseguró que su prioridad es el rendimiento colectivo de Francia. “Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo”, declaró el atacante francés, quien aspira a conducir a su selección hacia una nueva conquista mundialista.

VIKINGO

Por el lado noruego, Haaland disputa su primera Copa del Mundo con la misma ambición goleadora que mostró en la temporada europea, donde anotó 27 goles en la Premier League. No obstante, el delantero de 25 años podría comenzar el encuentro en el banco de suplentes, luego de que el técnico Stale Solbakken anunciara variantes para dar minutos a otros jugadores de su plantel.

Pese a la importancia del compromiso, Haaland restó dramatismo al enfrentamiento y valoró la clasificación obtenida por Noruega. “Ahora me importa más bien poco ese partido. Hemos logrado clasificarnos, lo cual es increíble. Es probable que los franceses nos ganen. Seguramente ganarán el torneo”, afirmó el goleador.