Junín se ha visto afectada por la escasez de agua, y esto por la falta de planificación integral en la gestión de recursos hídricos y la carencia de proyectos vinculados al agua, lo que causó el racionamiento. Actualmente se cuenta con un Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Mantaro, que fue aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). “Lo que necesitamos, son los embalses (...). Las autoridades deberían ejecutar proyectos para asegurar el recurso hídrico. Tenemos épocas cortas de lluvias e intensas, y periodos largos de sequías. La cuenca Mantaro tiene 12 mil millones de m3 de agua, pero como oferta. Hay que promover embalses en las cuencas del Shullcas, Sapallanga, Cunas, entre otros, que permitirán el abastecimiento para la creciente demanda de uso poblacional y agrario. Ya no podemos confiarnos solo de las lluvias para la agricultura. De 200 mil hectáreas, solo el 20 % tiene riego (...)”, manifestó el secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro (CRHCM), Julio Vicente. Asimismo, se debería de elaborar perfiles de proyectos de financiamiento hídricos, como represas y lagunas reguladas a corto mediano y largo plazo.

Plan al 2023

El plan abarca acciones en Ayacucho, Pasco, Huancavelica y Junín. “Asegurar agua para uso poblacional, uso agrario y uso energético y minero (...). El 95 % del agua para uso poblacional proviene de los manantiales, pero sabemos que cada 10 años, baja en un 15 %, hay poblaciones que se abastecen de ello, y al 2023 u 2050 no tendrán agua. Así surge la protección y conservación de recursos hídricos; la preservación de recursos hídricos, con proyectos de conservación y sistemas de almacenamiento; y la adaptación al cambio climático y mitigación”, aseveró.

Julio Vicente reiteró que el GRJ, los alcaldes provinciales y distritales deben priorizar la adecuada gestión de recursos hídricos. “No tenemos ningún embalse para uso poblacional o uso agrario. Solo tenemos lagunas, pero veamos cómo avanza el norte o sur del país. Es necesario pensar en grandes embalses y promover una cultura del cuidado del agua”, dijo.

Autoridades sostuvieron diálogo sobre recursos hídricos.

De otro lado, señaló que en el plan se consideran unos 2600 proyectos que necesitan de 10 mil millones de presupuesto y que deberían ser ejecutados en los próximos 20 años. “Sedam, de cada 100 litros de agua, pierde 50 porque hay conexiones clandestinas, hay fugas y no hay micromedidores. En el uso agrario, de cada 100 litros, solo se usa de 25 % a 30 %, el resto se pierde”, reveló.

Proyectos

El gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Walter López, señaló que, “hay una preocupación frente al déficit hídrico, las lagunas solo se llenaron en un 60 % a 70 %, lo que causó que este año tengamos racionalización del agua”.

Detalló que, “ya se identificó una cartera de proyectos, y deberíamos formar un Fondo del Agua para que las instituciones ejecuten sus presupuestos. Tenemos proyectos de siembra y cosecha de agua, de lo contrario, continuará la escasez”, sostuvo.

Añadió que, se promoverá la construcción de embalses, mediante diques artesanales (...). “En las qochas se tendrá de 50 a 100 mil litros de agua; asimismo, la recuperación del ecosistema en Pampa Hermosa, orientado a la cobertura vegetal; en Chanchamayo y Satipo, la siembra y cosecha de agua, reforestación, hacer pequeñas presas para almacenar agua”, refirió.

Dora LLazca de OPMI-GRJ, resaltó que, en los últimos años no se ha trabajado en proyectos para resolver la escasez del agua. “Tenemos hasta 4 proyectos en cartera para la cuenca del Mantaro y así solucionar la escasez hídrica, pero falta para otras cuencas (...). Las comunidades deben aceptar la construcción de represas, de lo contrario, no se podrá avanzar. No tenemos ninguna represa en Junín, y se debería de comenzar de una vez”, finalizó.

