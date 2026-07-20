Los damnificados por el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín permanecen cerca de sus viviendas dañadas debido al temor de perder las pocas pertenencias que aún conservan. Así lo informó el gobernador regional Zósimo Cárdenas, quien indicó en RPP que varias familias no aceptan trasladarse a otros puntos pese a que se habilitaron espacios seguros para su protección.

Cárdenas explicó que las autoridades habilitaron carpas y espacios temporales, como losas deportivas, para recibir a las personas afectadas por el sismo. Sin embargo, indicó que muchos pobladores decidieron permanecer cerca de sus viviendas por temor a que sus bienes sean sustraídos.

El gobernador señaló que esta preocupación surgió luego de que algunos vecinos reportaran la presencia de personas que ingresaban a las zonas afectadas para llevarse objetos encontrados entre los escombros. Por ello, varias familias optaron por quedarse en los sectores donde se ubican sus viviendas.

“Las familias están en el mismo lugar. En cada caso, los hemos trasladado a un espacio que es una losa deportiva y las otras también están divididas por barrios, sectores, pero ellos no quieren moverse más a otro lugar, porque tienen sus pertenencias, sus bienes, y también es un hecho lamentable que cuando ocurre este tipo de casos hay personas malhechoras que terminan llevándose sus bienes y eso es lo que ha ocurrido”, reveló.

Policía reforzó vigilancia tras denuncias de robos

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que se registraron tres casos relacionados con la sustracción de bienes de familias afectadas por el sismo. Según indicó, los agentes realizan labores de seguridad permanente en la zona, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.

El jefe policial explicó que los efectivos desplegados trabajan en el control de accesos y salidas de los sectores afectados. También señaló que el empadronamiento de pobladores permitirá identificar a las personas que ingresan a las zonas dañadas.

Junín pidió declarar estado de emergencia

Por otro lado, Zósimo Cárdenas informó que solicitó al Ejecutivo la declaratoria de estado de emergencia para facilitar la llegada de recursos y atender a las familias afectadas. El gobernador indicó que esta medida permitiría utilizar programas estatales destinados a la recuperación de las zonas afectadas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, señaló que la documentación para declarar la emergencia ya estaba en trámite. Además, informó que equipos de distintos ministerios se trasladaron a la región para brindar apoyo a la población.

Entre las entidades que participan en la atención se encuentran representantes de Defensa, Indeci, Vivienda, Transportes y programas sociales del Estado. Las autoridades también realizan labores de retiro de escombros y apoyo a las familias que perdieron sus viviendas.