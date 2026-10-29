El proceso de amparo promovido por Julio César Llallico Colca, alcalde de El Tambo, registra un nuevo movimiento procesal. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su Procuraduría Pública, formalizó una oposición contra la medida cautelar concedida a favor del demandante. Mediante la Resolución N.° 2, con fecha 15 de octubre de 2026, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de Lima dispuso poner dicha oposición en conocimiento de Llallico Colca para que la absuelva dentro del plazo legal, que sería hasta el lunes 02 de noviembre. El JNE solicita que se declare fundada su oposición y se revoque la medida cautelar, o subsidiariamente que sea declarada improcedente o infundada.

Consultado sobre este escenario, el abogado Jorge Luis Olivera Ramírez, analista jurídico y gestión públ alcalde Julioica, en la ciudad de Huancayo, explicó que el sistema judicial suele mostrar demoras significativas en este tipo de expedientes. Según el análisis del especialista, desde la dación de la medida cautelar en agosto hasta el traslado de la oposición han transcurrido más de dos meses solo para este trámite.

El especialista cuestionó que demore más de dos meses simplemente correr traslado a la parte afectada, advirtiendo que los plazos y la secuencia para resolver ante el JNE podrían estirar la resolución definitiva hasta el próximo mes de noviembre o incluso coincidir con el tramo final del mandato.

“Si declaran fundada la Oposición, quedaría sin efecto la credencial provisional del alcalde de El Tambo, si la declaran infundada, seguiría como alcalde provisional”, refirió el letrado.

Será el mismo Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de Lima que otorgó la cautelar, el encargado de evaluar tanto la medida inicial como los fundamentos de la oposición del JNE para emitir un fallo sobre la vigencia de la credencial.

La controversia continúa en sede judicial a la espera de que el burgomaestre responda a los argumentos de la defensa electoral.