La presidenta electa Keiko Fujimori dijo que la próxima semana tendrá la posibilidad de actuar como jefa de Gobierno y que su primer viaje será a la región Junín.

“Tenemos que ir para visitar a todos los damnificados de Chupaca, mi solidaridad nuevamente y comenzaremos a tomar acciones”, añadió.

Las declaraciones las dio en La Victoria, Lima, la zona donde ocurrió un incendio que dejó diez muertos.

“Fue una matanza terrible, lo que piden los deudos y vecinos es justicia, orden y seguridad”, precisó.

Fujimori Igushi, además, precisó que “El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que, de manera inmediata, a partir de la próxima semana empecemos a recuperar el orden”.

Como se recuerda, el pasado 18 de julio un sismo de magnitud 5.4 remeció a la zona sur de la provincia de Chupaca, devastando varios distritos. El sector de Pumpunya en el distrito de Chomgos Bajo fue el más afectado, con cinco víctimas mortales; sin embargo, en otros seis distritos también ha dejado casas derruídas y centenares de damnificados.

Pese a que la ayuda que llega es constante, todavía es insuficiente y cientos de personas viven y duermen en la calle.