Korian Postillón, la talentosa niña huancaína que con su voz, conquistó al jurado de La Voz Kids, con la interpretación del huayno Ayrampito. Estuvo ayer con Correo, aquí la entrevista.

Korian, te hemos visto brillar en la audición de la Voz Kids, ¿Cuáles fueron los entretelones?

Ese día estaba un poco cansada me había chocado el viaje, mi papá y mi hermano, también estaban mal, pero aún así dí todo en el escenario.

Escogiste interpretar un huayno muy bonito, Ayrampito de Flor Pucarina ¿Por qué?

Es una letra hermosa que los artistas de antaño han compuesto, el huaynito es tan particular de nuestro Huancayo, por eso elegí Ayrampito.

Cuando cantaste, todos los jurados Eva Ayllón, Maricarmen Marín, Ezio Oliva y Víctor Muñoz voltearon. ¿Te querían en su equipo?

Estaba emcionada y nerviosa, porque yo siempre comparto el escenario con mi hermano, ya que conformamos el Duo Dorian y Korian. pero ese día estaba sola en el escenario, no tenía a mi cómplice, aún así traté de dar lo mejor de mi. Voltearon los 4 y estoy feliz porque son grandes artistas.

Maricarmen Marín destacó tu talento y versatilidad a tus 13 años, ya eres una gran artista ¿cómo empezó esta carrera?

Mi hermano y yo desde niños cantamos y tocamos varios instrumentos gracias a mi padre Javier Postillón, que es un artista empírico y nos enseñó a cantar desde pequeños, el proyecto de Dorian y Korian nació en el año 2020 (en plena pandemia) con una tunantada y descubrimos lo maravillosa que es la música peruana.

Es tan importante que una niña como tú revalore el folclor, ¿Por qué decidiste este género?

La música peruana es excelente y cuando nos presentamos en el escenario son los niños los que más corean las canciones.

Durante tu presentación, tu hermano también fue llamado a acompañarte a pedido del jurado ¿te dio más confianza?

Mi hermano al final de la audición también dijo sentirse muy nervioso, pero cuando estuvo a mi lado me sentía relajada.

Ahora brillas en La Voz Kids, pero también Dorian y Korian conquistaron la redes sociales, cuando cantaste en un concierto y conmoviste el corazón de un vendedor de dulces ¿No es así?

Eso ocurrió en un concierto en Chongos Bajo por el aniversario, allí las personas cantaban y vimos entre la multitud al vendedor de dulces, Carlos Miranda Cerrón (55) que se quedo mirando fijamente al escenario, cuando cantamos conflictos que es una chica peruana de los Ovnis, lloraba y cantaba la canción, es uno de los hechos más bonitos para un artista, cantar hasta conmover el corazón de alguien. La canción trata de un niño, que pide a su papá y mamá que no se peleen y este señor estaba allí como ese niño que solo pedía amor. Ya van varias semanas y se sigue compartiendo el video en las redes sociales.

Te decidiste por Eva Ayllón como tu entrenadora, ¿Qué se viene para más adelante?

Ya viene el duelo, y voy a tratar de dar lo mejor de mi en las siguientes etapas. Pido el apoyo de todos los huancaínos para dejar en alto el nombre de Huancayo, voy a aprender mucho de la maestra Eva.

¿Cómo es un día en la vida de Korian?

Me levantó a las 5:30 de la mañana, es difícil hacer las trenzas francesas, me cambio. Mi papá nos espera con el desayuno, tomó mi combi hasta mi colegio en San Jerónimo, llegó en media hora. Por la tarde volvemos a casa, hacemos las tareas y cuando tenemos presentaciones me alisto me maquillo y luzco un vestido para subir al escenario.

¿Tu familia te apoya?

Mi papá no cocina mucho, pero él nos enseñó a cantar y a seguir esta carrera hermosa (es su manager), hemos hecho homenajes a Picaflor de Los Andes, Flor Pucarina, este vestido que visto con flores bordadas y los guantes los diseñó mi abuela.