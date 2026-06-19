La XVI edición de la Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH) abrió sus puertas con una gran acogida del público y con una apuesta clara: convertirse en una plataforma para impulsar a los escritores de la región y acercar la literatura a miles de lectores. Desde tempranas horas, decenas de personas hicieron fila para ingresar al recinto, confirmando el interés creciente por la lectura y las actividades culturales.

El promotor de la feria, Willy Mateo, destacó que este año la programación incluye más de 120 actividades culturales y la participación de escritores nacionales e internacionales. “Iniciamos la fiesta de la cultura, iniciamos esta gran oportunidad para que la gente pueda adquirir libros y disfrutar de las actividades”, afirmó. Entre los invitados figuran el reconocido escritor Jeremías Gamboa y representantes de México, Bolivia, Ecuador y Chile, quienes participarán en conversatorios y presentaciones.

Impulsa. Sin embargo, uno de los ejes principales de la FELIZH es el impulso a los autores locales. Mateo resaltó que actualmente los escritores de Huancayo y del valle del Mantaro cuentan con un espacio propio para presentar sus obras y proyectarse a otros escenarios.

“Ahora los escritores de la región ya tienen una vitrina. Ellos trabajan pensando: ¿qué día se inaugura la feria y presento mi libro?. Y nosotros hemos hecho esta feria para ellos”, sostuvo.

El organizador explicó que esta plataforma ha permitido que autores de la región trasciendan las fronteras locales y participen en otros encuentros literarios del país. Además, recordó que la feria mantiene un espacio en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), donde promocionan las publicaciones regionales.

“Antes nuestros escritores escribían un libro y hacían una presentación en algún café; ahora vienen acá, tienen una vitrina, un micrófono y toda la difusión que hacemos. Trabajamos para ellos porque aquí tenemos talento”, señaló. Entre los autores locales estarán Apolinario Mayta, Julio Vargas, Daniel Mitma y otros.

Homenaje. Esta edición está dedicada a la obra de José María Arguedas, escritor y etnólogo que mantuvo una estrecha relación con el Valle del Mantaro. Durante la feria se presentarán sus libros, ensayos y actividades especiales sobre su legado. “Estamos en deuda con el Tayta Arguedas”, expresó Mateo, quien recordó que el autor vivió y estudió en Huancayo.