Cuando sus alumnos la ven en la cancha, el partido es más emocionante. Conozca a la maestra Isabel Valero Poma, que es entrenadora de fútbol, directora técnica de la FPF, que formó varias generaciones en el colegio Santa Isabel. Allí, sus alumnos la bautizaron como la “Maestra Rambo”, ya que impone autoridad y disciplina para enseñar el deporte rey.

¿Maestra, cuántos años ya viene formando a los alumnos en fútbol? Aquí en el colegio Santa Isabel preparamos a los jóvenes en el deporte rey. Trabajamos muchos años, formándolos desde pequeños desde la categoría de menores A,B y ahora en la categoría C con los alumnos de los últimos años.

¿Qué anécdotas con los muchachos? Es curioso que yo entrené a muchas promociones y los exalumnos isabelinos ahora me traen a sus hijos y me emociona haber enseñado a los padres y ahora a sus vástagos.

¿El fútbol es complicado pero también es deporte de multitudes, cómo los prepara a sus alumnos? Aquí los preparamos en lo físico, en lo técnico y anímico. Realizamos tácticas y estrategias de juego. El tiempo es corto, con el equipo entrenamos dos veces por semana. Ellos también se dedican a sus estudios, acuden a las academias. Y aunque el fútbol requiere entrenamiento diario, somos constantes para obtener buenos resultados. También mi aspiración es dirigir algún partido de la copa Perú y también la liga 1, todo es posible.

¿Usted es una directora técnica calificada por la Federación Peruana de Fútbol? Yo cuento con la licencia “A” de fútbol, dirijo el fútbol federativo y juvenil. Tuve dos años de formación, también tengo conocimiento de arbitraje y soy asesora de futsal. Hace muchos años, ingresé al IPD para formarme como entrenadora de fútbol, donde no me creían y eso me impulsó a seguir, tuve que luchar muchas batallas.

¿Cómo así? Si usted tiene que elegir un entrenador para su hijo, a quién elige, muchos prefieren a los varones pero son situaciones que se han tenido que superar con los años.

¿Los padres siempre llevan a los niños a las academias de fútbol, empezar temprano es lo mejor? A edad temprana es mejor, yo invito a los padres y madres de Huancayo, que traigan a sus niños y niñas conmigo a parte de profesora soy DT (directora técnica) van a quedar en buenas manos. Preparamos niñas desde los 6 años en Coto Coto de acuerdo a su nivel.

¿Cuándo le asignan las secciones a formar cómo encuentra a los niños, están en un buen nivel? Tuve la oportunidad de trabajar varios años con la categoría A, aquí en el colegio Santa Isabel son de 11 y 12 años, hay buenos jóvenes, aunque el apoyo de sus padres es limitado. Se requiere de una alimentación saludable, también el apoyo emocional de la familia es muy importante.

¿El deporte es lo mejor para nuestros hijos, usted tiene que lidiar con sus padres? Inculcar a que desde muy pequeños los lleven a entrenamiento de fútbol, ya que en la actualidad se ve a la juventud al pendiente de los celulares, cuando jugar fútbol es lo mejor, porque uno activa la hormona de la felicidad. Tenemos el apoyo de la directora.

¿El equipo del colegio Santa Isabel quedó en segundo lugar en el subcampeonato de la etapa UGEL? En el fútbol se pierde y se gana pero lo que más vale es una buena competencia. El campeonato fue muy reñido, se presentaron 79 equipos en diferentes escenarios por grupos que pasaron a los mejores equipos y allí estuvo Santa Isabel que disputó la final, yo agradezco al grupo de isabelinos para mi fue un honor dirigirlos, valoro el esfuerzo de la selección. Hemos entrenado con tiempo limitado por los estudios que tienen. Tenemos una selección del colegio con dos equipos y nos quedamos con 18 jugadores.

¿Profesora Isabel, sus alumnos de generaciones anteriores la recuerdan como la maestra Rambo, por la fuerza y autoridad en el equipo? Eso lo valoro mucho, recuerdo bastante cariño y entusiasmo a las generaciones que pasaron y todavía me tienen presente.