El inicio de semana en La Oroya estuvo marcado por dos accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de la Carretera Central, dejando como saldo varios heridos y daños materiales.

El primer hecho se produjo en el kilómetro 15.500 de la vía La Oroya–Junín, en el distrito de Paccha, cerca al peaje de Casaracra. Un tráiler que transportaba productos congelados desde Lima con destino a Yurimaguas terminó despistándose y volcando parte de la unidad.

El vehículo de placa Y1G-910 y carreta BES-981 era conducido por Aparicio Alarcón Véliz (49). Tras el accidente, el chofer quedó atrapado por la puerta de la cabina, siendo auxiliado por efectivos de la Policía de Carreteras y miembros de la Compañía de Bomberos de La Oroya.

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital de EsSalud de La Oroya, donde los médicos le diagnosticaron fracturas en ambas piernas, quedando en observación.

Horas más tarde, en el kilómetro 33 de la Carretera Central La Oroya–Huancayo, cerca al distrito de Chacapalpa, se registró otro despiste. Un auto colectivo que cubría la ruta Huancayo–La Oroya perdió el control, impactó contra el cerro y terminó en la cuneta.

Afortunadamente, la mayoría de ocupantes resultó ilesa. Sin embargo, Gabriel Crispín Caro (21) sufrió lesiones y también fue evacuado al Hospital de EsSalud de La Oroya para recibir atención médica.

Las autoridades vienen investigando las causas de ambos accidentes, mientras se exhorta a los conductores a manejar con precaución debido a las condiciones de la vía.