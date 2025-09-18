La próxima construcción de la nueva carretera central con un monto de 25 mil millones de soles, podría favorecer y brindar trabajo a las empresas comunales de las comunidades campesinas por donde pasara el proyecto en la provincia de Yauli La Oroya.

El alcalde de Huayhuay, Ángel Aylas Jara, indicó que en el último Congreso de Comunidades realizado en el mes de mayo se planteó realizar las gestiones para esa posibilidad que, a través del Oficio N° 963-2025 del Ing. Ignacio Marín Anco de la dirección de gestión de proyectos de Provias Nacional, señala que están evaluando el alcance requisitos y estándares para que una vez aprobado el estudio de impacto ambiental se procederá a dar la evaluación y capacitación a las empresas comunales.

Según la ayuda memoria del proyecto de la nueva carretera central, esta beneficiara a 10 millones de personas de la zona central en el transporte de pasajeros y mercadería, brindando 130 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos con 12 mil trabajos directos en obra y 120 mil indirectos, además de puestos de trabajo luego en el mantenimiento de la vía de 180 km de largo