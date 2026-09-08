Un hombre de 46 años perdió la vida luego de resultar gravemente herido durante una agresión registrada la noche del domingo en el barrio Bellavista, distrito de Paccha, provincia de Yauli-La Oroya.

La víctima fue identificada como Paul Vicente Hidalgo Martínez, quien falleció este lunes 7 de setiembre después de permanecer internado debido a la gravedad de las lesiones.

Según información preliminar, el incidente se habría iniciado tras un altercado entre Hidalgo Martínez y una adolescente de 16 años, quien habría señalado que fue agredida por el ciudadano.

Ante esta situación, los padres de la menor, identificados como Miguel Ángel Martínez Rojas y Analy Royli Rivera Mellado (43), habrían intervenido y agredido al hombre, quien terminó inconsciente sobre la vía pública.

Hidalgo Martínez fue trasladado inicialmente al Centro de Salud de La Oroya. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al hospital EsSalud, donde pese a recibir atención médica falleció horas después.

Pareja fue detenida

Tras conocerse el fallecimiento, efectivos de la SEINCRI de la Comisaría Sectorial PNP La Oroya intervinieron a la pareja alrededor de la 1:30 de la tarde.

Ambos fueron puestos a disposición del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yauli-La Oroya, a cargo del fiscal provincial Paúl Canchari León y el fiscal adjunto Sander Flores Saucedo, para las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades que correspondan.