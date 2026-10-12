Este fin de semana Huancayo, Chupaca y Jauja alcanzaron índices de radiación ultravioleta de hasta 17, considerados extremadamente altos, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En Concepción, La Oroya, Junín y Cerro de Pasco se registraron niveles de hasta 16, mientras que Tarma llegó a 15, Satipo a 14 y La Merced a 13. Aunque los índices disminuirían un punto el martes 13 de octubre, las ciudades de la región se mantienen en el rango de riesgo extremo, por lo que especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y reforzar las medidas de protección.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en un informe de 2019 que la radiación ultravioleta en esta parte del país puede alcanzar niveles muy altos y peligrosos. La altitud, el cielo despejado y la intensidad solar favorecen esta condición. Según el organismo, en las zonas de gran altura la atmósfera es más delgada y absorbe una cantidad significativamente menor de los rayos UV perjudiciales. La exposición sin protección puede provocar daños en la piel en periodos cortos.

Pacientes

La alerta también se refleja en los consultorios del hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde atienden a unos 144 pacientes al año con sospecha de cáncer de piel. El médico dermatólogo Percy García Romero explicó que reciben aproximadamente 12 pacientes al mes, quienes son sometidos a evaluaciones para detectar lesiones sospechosas y determinar el tratamiento correspondiente. Entre los procedimientos figuran curetajes, criocirugías y cirugías con resección completa. Cuando las lesiones comprometen zonas delicadas, como los ojos o la nariz, los pacientes son derivados a Cirugía Oncológica.

Prevención

“Todo cáncer, incluido el de piel, representa un riesgo; sin embargo, cuando es detectado a tiempo, existen altas posibilidades de curación”, enfatizó García Romero. El especialista también explicó que la salud cutánea no depende únicamente de la radiación solar, sino que puede verse afectada por otros factores, como la contaminación ambiental, el consumo de tabaco y alcohol, una alimentación inadecuada, la falta de sueño y el estrés crónico.

Casos

A fines de agosto, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro detectó 20 nuevos casos de cáncer de piel en población de Huancayo, Jauja, Concepción y otros sectores. Además, el Ministerio de Salud advirtió a inicios de este año sobre el incremento de casos en personas de entre 20 y 30 años. Frente a este panorama, García Romero recomendó un cuidado integral.

“La piel es un órgano que está relacionado con todos los órganos internos; es un reflejo de lo que sucede en el interior”, sostuvo.