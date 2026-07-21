Según informó el Instituto Geofísico Peruano (IGP) un nuevo sismo de 3.4 de magnitud ocurrió a las 9:45 de la noche de hoy. A 10 km de profundidad, de intensidad II-III, y a 12 km al sur de Chupaca.

Este nuevo movimiento telúrico es el quinto reportado por el IGP desde el pasado 18 de julio cuando el primero de magitud 5.1 provocó el colapso de decenas de viviendas y la muerte de seis personas.

“No sabemos qué hacer, estamos durmiendo en la calle y en carpas por temor a los nuevos temblores”, señalaron hoy en horas de la mañana algunos pobladores de Chongos Bajo. Efectivamente, varios pobladores armaron carpas con lo que pudieron ante el temor de un nuevo remezon que termine por destruir lo poco que queda.

La falla tectónica

Según informó el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, los sismos que no dejan de sentirse desde el último sábado, son provocados por la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro.

“El valle del Mantaro se caracteriza por tener dos fallas tectónicas importantes: la falla del Huaytapallana que está hacia el este y la falla Altos del Mantaro que está al extremo oeste. El sismo ocurre con la reactivación de la falla del Mantaro a una profundidad de 10 kilómetros y una magnitud de 5.1, en estas condiciones el evento ha generado altos niveles de sacudimiento del suelo, lo sufiencte para ocasionar daños en viviends de adobe y quincha”, indicó Hernando Tavera .

Personal del IGP llegó hasta Chongos Bajo, la zona afectada por el sismo, para levantar informacion sobre el daño estructural, dinámica de suelos e identificación de las zonas donde se han producido deslizamientos. Esto permitirá elaborar un informe sobre los procesos tectónicos y geodinamicos ocurridos en la zona post evento sísmico