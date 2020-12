“Este es un asalto, danos todo el dinero, me dijeron. Yo los insulté, me resistí y me acuchillaron. Traté que no me apuñalen en la yugular y pisé el acelarador”, nos dijo Néstor Castro Canchumani (50), quien recibió siete puñaladas y salvó de morir de milagro.

Fue a las 19:15 horas que alertaron de un robo en el sector de Pañaspampa en Chamizería-Vilcacoto. Serenos de Huancayo encontraron al taxista sangrando en su vehículo de placa W1K-606, tenía varias heridas en el brazo izquierdo, por lo que fue conducido al hospital Carrión.

El taxista fue atacado por o Riqmer E. F. (17) y Jhon Randy Gavilán Romaní (18), quienes fueron capturados por los serenos y policías del Escuadrón de Emergencia cuando escapaban en una combi en el Jr. Uruguay en San Carlos. Jimer Gamarra 19, refirió que los detenidos abordaron su vehículo frente del colegio Asunción de Palián donde también habrían arrojado un arma de fuego. El taxista padre de 4 hijos pidió más seguridad y que sus atacantes vayan a prisión.