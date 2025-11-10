Una persistente lluvia provocó un huaico que, desde la madrugada de ayer, interrumpió por varias horas el tránsito de vehículos en la vía Tarma-La Merced, específicamente en el kilómetro 69 en el sector de Matichacra en el distrito de Palca. La zona estaba bloqueada por barro y piedras, generando que los vehículos cargados de pasajeros y carga de frutas permanezcan varados por varias horas.

Como media de precaución efectivos de la Policía Nacional del Perú, de la Unidad de Patrullaje a Pie, a bordo del vehículo CM-28738, confirmaron el cierre total de la vía en dicho kilómetro. Los agentes permanecieron en el lugar resguardando los vehículos varados y controlando el tránsito, a la espera de la llegada de maquinarias para restablecer el pase vehicular.

Algunos pasajeros optaron por quitarse los zapatos y cruzar a pie en medio del lodo.

Otros, solidarios, empujaban los camiones atascados en el barro.

En Chanchamayo, el fenómeno atmosférico inició a las 3:00 horas, con una torrencial lluvia con truenos y relámpagos, activando las quebradas de Bellavista y Limompata, las aguas de los riachuelos trajeron lodo, arena, piedras, rocas y troncos, obstaculizando el pase vehicular al ingreso y salida a selva central.

La municipalidad provincial de Chanchamayo, con una retroexcavadora realizó trabajos de emergencia limpiando los tramos afectados, dando el pase vehicular a cientos de vehículos varados por horas, en ambos lados de los lugares críticos.

En Oxapampa también se produjo la torrencial lluvia, con tormentas eléctricas, y vientos huracanados, sorprendiendo por la noche a la población, las calles se inundaron por falta de un buen drenaje pluvial

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez Loayza, manifestó que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) Junín, al promediar el mediodía de ayer, informó que la vía fue habilitada de manera parcial, por cargadores frontales que realizaron la limpieza de la carretera.