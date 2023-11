Cuatro hombres de confianza del alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, registran pagos por más de 53 mil soles por supuestos servicios que resultan engañosos, tal como lo ha descubierto esta investigación, incluyendo el plagio completo de un documento de la comuna que uno de estos “asistentes” presentó como suyo para hacerse de 10 mil 500 soles. Se trata de Johan Coronel Llacta quien registra pagos por S/17 500 y junto a él, William Rivera Contreras por S/18 mil; Kevin Franco Raymundo por S/ 22 400 y Yordi Ramos Pérez con S/13 600.

CASO 1. En mayo de este año, Johan Coronel Llacta cobró S/10 500 por 1) la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2023-2026, 2) el informe de resultados del año 2022 y 3) el informe del Plan de Desarrollo Concertado 2017-2024. Sus tres informes son un plagio.

El primero es copia de un documento similar de los años 2017, 2018 y 2019 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 163, en 2021. El segundo plagia de forma flagrante el mismo plan de la gestión anterior aprobado con Ordenanza Municipal N° 621. Y el tercero se apropia de un material del año pasado aprobado con Resolución de Alcaldía N° 236, del 2022. En todos, solo le cambia el año y algunos datos insignificantes. Estos informes fueron aprobados por el gerente de Presupuesto, Edgar Anccasi y el titular de Planes y Cooperación, Elías Lozano, al parecer, sin ningún tipo de verificación. “Yo no hago la evaluación quien lo hace es el área usuaria y no me han levantado ningún tipo de observación”, dijo Coronel al respecto.

HOMBRE 2. El “asistente” que vigila los requerimientos cotidianos del alcalde es William Rivera Contreras quien, además, es regidor en el distrito de Quilcas. Rivera Contreras ha facturado hasta la fecha S/18 mil. ¿Cuál es su labor?: “Asistente administrativo en despacho de alcaldía”. Y los requisitos para el servicio parecen haber si hechos para él: “Ser estudiante de la carrera de Administración con un año de experiencia”. Su trabajo, según el informe que él mismo presentó, es tomarse fotos al lado del alcalde en sus eventos y enumerar las actividades que tiene a pesar de que el despacho tiene una secretaria. La orden de servicio N° 699, por ejemplo, adjunta 14 fotos y 17 copias de la agenda del alcalde. Eso le mereció un pago de 6 mil soles en dos meses. “Soy el asistente del alcalde”, fue lo único que señaló Rivera ante la consulta sobre qué labor cumplía. Otra orden de servicio, N° 190, de febrero, registra otro pago de 6 mil soles. Ahí Rivera enumera 40 acciones.

William Rivera es regidor pero cobra como asistente de alcalde.

ASISTENTE 3. Kevin Franco Raymundo, quien en estos 10 meses ya ganó S/ 22 400 es bachiller en ingeniería de sistemas y su orden de servicio parece un trabalenguas: “Contratación de asistente administrativo para la contratación oportuna de las contrataciones efectuadas por la entidad”. En ferebro de este año le pagaron S/4000 y los montos fueron subiendo; en abril 4 mil más; S/ 6900 en junio; / 7500 en agosto. Labora para la gerencia de Administración, sin embargo, no se despega del alcalde. “Mi labor es asistir al alcalde en todo lo que está pendiente. Mi orden de servicio es como asistente, según me asigne el área correspondiente”, señaló.

Franco es uno de los "asistentes" que más ha cobrado hasta hoy.

EL HOMBRE DE OBRAS. El último de la lista es Yordi Ramos Pérez quien registra ingresos de parte de la comuna por S/13 600. A diferencia de los tres “asesores anteriores” su presencia en el despacho de alcaldía es menor. Su trabajo, señalan sus órdenes de servicios es “Sensibilizar a trabajadores de obras a para la constante ejecución de las obras”, una labor que justifica presentando fotografías de eventos, al igual que Rivera. Ningún tipo de plan o resultados respecto a dicha sensibilización. Ramos Pérez es sociólogo pero, curiosamente, registra un RUC donde vende materiales de ferretería. ¿Para dónde?

Yordi Ramos dice hacer trabajo de sociabilización en obras.

“William está dentro del despacho de alcaldía; Franco está en administración, pero el día de hoy tengo que ver materiales y para eso necesito manos. Johan está en el despacho de alcaldía cumpliendo el rol de asesoramiento. Y Jordi está en obras”, dijo el alcalde consultado sobre la labor de sus hombres de confianza. Plagios, informes improvisados, participación en marchas políticas, en esas labores se va el dinero de los huancaínos.