La madre del ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, interpuso una querella por difamación agravada contra el congresista de la República, César Combina por presuntamente haber difamado a su difunto esposo Jaime Palomino en diferentes medios de comunicación y le ha pedido una reparación civil de medio millón de soles.

Denuncia agravio

El recurso legal fue presentado contra el parlamentario el 4 de mayo ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de difamación agravada en agravio de la memoria de Jaime Cerrón Palomino.

“Se ha presentado un recurso contra el señor Combina a la Corte Suprema, este señor congresista acusa a mi esposo difunto hace más de 31 años, de ser ideólogo de Sendero Luminoso, mi esposo no puede hablar, no puede defenderse. Ha dañado la honorabilidad y dignidad de mi esposo y la mía, él fue maestro, fue profesor de filosofía curso en el que se habla de todas las ideologías que existen y no por eso va decir que mi esposo fue ideólogo de Sendero “señaló Bertha Rojas.

Su asesor legal Wider Herrera Lavado precisó que la querella se está interponiendo ante la Corte Suprema por la condición de congresista de Cesar Combina, asegurando que en este caso la inmunidad parlamentaria del que goza Combina, no podrá protegerlo, pues le atribuyó un delito al patriarca de los Cerrón, asegurado en las redes sociales, que es ideólogo de Sendero, hecho que daña su honorabilidad y su trayectoria.